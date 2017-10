Vrijwilligersvacature van de week: Telefoonwacht

Arnhem - Stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem zet zich in voor Arnhemse mantelzorgers en (andere) kwetsbare groepen als ouderen, gehandicapten, mensen met een klein sociaal netwerk en mensen met een kleine beurs. Er wordt nu versterking gezocht voor de bemanning van ons telefonisch loket. Werkzaamheden zijn informatie en advies geven, het bieden van een luisterend oor en verwijzen en bemiddelen naar de goede vrijwillige thuishulp en mantelzorgondersteuning.

Hebt u 1 x per week van 9.00-12.00 uur tijd? En bent u probleemoplossend ingesteld, heeft u een groot inlevingsvermogen, bent u geduldig en vindt u het een uitdaging om zaken uit te zoeken? Dan zijn wij op zoek naar u. Wij bieden een prettige en gezellige werkomgeving waarin u werkzaam bent binnen een team van 12 mede-vrijwilligers. Welke vaardigheden zijn er nodig? Goed kunnen luisteren, goed kunnen doorvragen, kennis van de sociale kaart, goed kunnen werken met de computer, ervaring met digitale registratiesystemen en microsoft office, met name Word. Flexibele inzet gewenst. U wordt minimaal 1 ochtend per week ingezet volgens een roulerend schema. Helpt u mee om alle hulpvragen soepel te laten verlopen? Neem dan contact op met Nevien Gaafar, (026) 3703540 of via n.gaafar@mvtarnhem.nl

Informatie over andere vrijwilligersvacatures:

Website: www.vrijwilligerscentralearnhem.nl.

Hier vindt u o.a. een vacaturebank met een overzicht van de vacatures in Arnhem en omgeving.

Persoonlijk advies: U kunt een afspraak maken met één van de medewerkers van de vrijwilligerscentrale. Bel naar (026) 44 22 833 of stuur een e-mail naar info@vrijwilligerscentralearnhem.nl

Vrijwilligerscentrale Arnhem, voor al uw vragen over vrijwilligerswerk