Wie is de Grootste Arnhemmer Aller Tijden?

Arnhem - Op 10 november wordt de Grootste Arnhemmer Aller Tijden gekozen. Er kan dan een keuze worden gemaakt uit twintig beroemde Arnhemmers. Twaalf daarvan zijn de afgelopen maanden al kandidaat gesteld. Wie zelf een kandidaat wil voordragen kan dat tot en met 28 oktober doen.

Hertog Karel van Gelre en dichter Johnny van Doorn zijn op alle fronten onvergelijkbaar. Ze leefden in werelden die totaal van elkaar verschilden. Hertog Karel van Gelre vocht, samen met Maarten van Rossum, in de zestiende eeuw voor een onafhankelijk Gelre; Johnny van Doorn bevrijdde zijn geest in de twintigste eeuw. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn beide kandidaat om gekozen te worden tot Grootste Arnhemmer Aller Tijden.

De Historische Herberg van Arnhem heeft de afgelopen maanden een reeks Bekende Arnhemmers gevraagd wie hùn Grootste Arnhemmer Aller Tijden is. Oud-burgemeester Paul Scholten nomineerde Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lorentz, archeoloog Leendert Louwe Kooijmans stelde Marga Klompé voor, de voorkeur van Bob Roelofs ging uit naar oud-burgemeester Chris Matser en voormalig commissaris van politie Kees Kant kwam met Arie van Veldhoven, de wijkagent van Klarendal, op de proppen. In totaal werden 12 Arnhemmers genomineerd. Alle nominaties zijn terug te zien op www.grootstearnhemmerallertijden.nl.

Op 10 november vindt de uiteindelijke verkiezing plaats. Er is dan uit 20 kandidaten te kiezen. Dat betekent dat nog acht kandidaten genomineerd kunnen worden. Dat kan tijdens de Dag van de Arnhemse Geschiedenis op zaterdag 28 oktober a.s. In een van de historische kelders (toegang via Rozet) is een tentoonstelling van de kandidaten ingericht, waar iedereen nieuwe kandidaten aan kan toevoegen. Tot en met 28 oktober zijn kandidaten ook voor te dragen via www.grootstearnhemmerallertijden.nl.

De daadwerkelijk verkiezing van de Grootste Arnhemmer Aller Tijden vindt op vrijdag 10 november plaats in de Historische Herberg van Arnhem, 17-19 uur in de Molenplaats, Zijpendaalseweg 24a. Gratis toegangskaarten zijn die dag vanaf 16.30 verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt.