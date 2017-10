Foto expositie humoristich en verontrustend tegelijk

Arnhem - Het werk van Rogier Alleblas(1969) is verontrustend en humoristisch tegelijk.



We zien zwart wit foto's die zijn beschilderd met olieverf. Op veel van de foto's is een figuur, een mannetje te zien dat worstelt met zijn omgeving.

De ene keer hangt hij aan een paal in het water, op de volgende foto staat hij -niet gekleed- met een grote tas in zijn hand en kijkt om. Wat ziet hij? Waar gaat hij naar toe?

De foto's van Alleblas roepen vragen op. Persoonlijke vragen, maar ook vragen die te maken hebben met de stand van zaken in de wereld. Water speelt een belangrijke rol in de surrealistische beelden.

Het veranderende milieu, de stijgende waterspiegel en milieurampen worden op de foto's verbeeld, het lijkt of de aarde de wereld weer terug verovert op de mens. Toch zijn de foto's ook grappig, dat maakt de beelden gelaagd en komt de ernstige boodschap op een ontspannen manier aan.



Bijgaande tekst meldt dat de foto's niet digitaal zijn gemaakt en niet digitaal zijn bewerkt. De analoge foto's zijn bijna allemaal in de studio gemaakt en op film geschoten.

De zwart wit afdruk wordt met een laagje olieverf beschilderd en zo ontstaat een fotoschilderij waarbij de figuur in beeld in een onbestemd landschap het beste ervan probeert te maken.

Rogier Alleblas studeerde af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag.(1993) In 1988 exposeerde hij voor het eerst als jongeling in een galerie.

De afgelopen dertig jaar exposeerde Alleblas op fotofestivals zoals Naarden, kunstuitlenen door het hele land en maakte hij 6 boeken over Amsterdam, Den Haag en Berlijn.

Hij werkte als assistent onder andere voor Erwin Olaf. Rogier Alleblas woont en werkt met zijn gezin in Amsterdam.

In oktober en november te zien

Plaats: Watermuseum Arnhem

Adres: Zijpendaalse weg 26-28 Arnhem