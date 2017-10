Verhalenvangers proeftuin laat kinderen kennismaken met klussen

Arnhem - Tijdens de maandelijkse Verhalenvangers proeftuin maken kinderen steeds weer kennis met een nieuw talent: ze doen mee, ervaren, ontmoeten en beleven. In de eerste editie van de proeftuin kunnen ze uitvinden hoe het met hun klustalent gesteld is.

Kinderen vanaf circa 8 jaar die eens willen uitproberen of klussen iets voor hen is, kunnen vrijdag 27 oktober en/of vrijdag 24 november van 15.00 tot 17.00 uur in de Bibliotheek Presikhaaf aan de slag. Eind december en januari is Klussen voor kids in de Bibliotheek Kronenburg en eind februari en maart in de Bibliotheek Rozet.

Ze leren technieken om goed te zagen, leren over hout en wat het leukste is, ze nemen hun eigen klusproject natuurlijk mee naar huis. Inschrijven voor de proeftuin is verplicht en kan via www.bibliotheekarnhem.nl/verhalenvangers.

Verhalenvangers

De proeftuin is een activiteit van de Verhalenvangers, het nieuwe jeugdprogramma van de Bibliotheek Arnhem. Kinderen kunnen gratis Verhalenvanger worden en vangen verhalen door mee te doen aan uiteenlopende activiteiten. Ze sparen stempels in hun persoonlijke Verhalenvangerspaspoort.