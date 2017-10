Onbezorgde middag bij Domus Magnus voor mantelzorghelden

Op vrijdag 10 november organiseert Domus Magnus, op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, een bijzonder samenzijn voor mantelzorgers. Tot en met vrijdag 3 november 2017 kunnen mantelzorgers vanuit het hele land zich aanmelden en kans maken op een onbezorgde middag.

Dag voor de Mantelzorger

Net als vorig jaar is het thema ‘Mantelzorg doe je samen’. Een breed thema waarin het waarderen van mantelzorgers centraal staat. Woonzorgorganisatie Domus Magnus organiseert om deze reden op drie woonzorglocaties, verspreid door het land, een speciaal programma voor deze bijzondere mensen. De middag bestaat uit een workshop ‘Klein geluk voor de mantelzorger’ die wordt gegeven door Maria Grijpma en Inge Jager en bekend van het gelijknamige boek. Verder bereiden de koks op de locaties een overheerlijke high-tea of lunch en gaat de mantelzorger uitgerust naar huis met een goed gevulde goodiebag.

Bewondering

Directeur Huub Deterd: “We vinden het belangrijk dat mantelzorgers op deze dag in het zonnetje worden gezet. Er zijn veel mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Bij Domus Magnus hebben we regelmatig bewoners die tijdelijk bij ons in het zorghotel verblijven om hun mantelzorgers even te ontlasten. Voor deze helden organiseren we daarom op 10 november met liefde deze ontspannen middag."

Hoe meldt u zich aan?

Reageer via www.domusmagnus.com/mantelzorger en geef aan waarom u graag kans zou willen maken op deze verwenmiddag. Uit alle reacties worden zestig winnaars gekozen. Meedoen kan tot en met vrijdag 3 november 2017.