Geef Arnhems Erfgoed een plek op Wikipedia

Tijdens de Dag van de Arnhemse Geschiedenis op zaterdag 28 oktober kan iedereen meehelpen om afbeeldingen uit de collectie van het Erfgoedcentrum zichtbaar te maken op Wikipedia. Tijdens deze zogenaamde afbeeldingensprint leer je onder begeleiding van ervaren Wikipedia-bewerkers afbeeldingen van gravures van bekende personen en Arnhemse (en Gelderse) buitenplaatsen aan artikelen op Wikipedia toe te voegen. Hiermee draag je bij aan de wereldwijde bekendheid van deze unieke collecties.

Regionaal erfgoed, zoals de gravures uit de collectie van Erfgoedcentrum Rozet, is grotendeels nog niet toegankelijk op Wikipedia, de wereldwijde online encyclopedie en de daaraan verwante online platforms. Hierin wil Erfgoedcentrum Rozet verandering brengen. In mei 2017 nam het Erfgoedcentrum deel aan een project om afbeeldingen van de collectie beschikbaar te maken via de beeldbank van Wikipedia. Deze activiteit is een vervolgstap om ervoor te zorgen dat de gravures beter zichtbaar zijn en dat mensen wereldwijd er gebruik van kunnen maken.

De afbeeldingensprint begint om 12.00 uur met een introductie over de collectie gravures van Erfgoedcentrum Rozet. Daarna krijg je een korte instructie over het toevoegen van afbeeldingen aan artikelen op Wikipedia en kun je zelf aan de slag. De bijeenkomst eindigt om 16.00 uur. Deelname is gratis en alleen mogelijk bij inschrijving vooraf op www.bibliotheekarnhem.nl/agenda.