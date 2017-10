'Archeologie maken wij tastbaar'

"Wil jij junior archeoloog worden?" vraagt archeoloog Lize Noorda aan de net binnengekomen bezoekers. In het Erfgoedcentrum in de Rozet konden kinderen namelijk afgelopen weekend een mini cursus archeologie volgen. Dit om archeologie tastbaarder te maken en kinderen meer bij te brengen over wat het precies is.

Door Chantal Bolleman

ARNHEM - In het kader van de Nationale Archeologiedagen werden er diverse evenementen georganiseerd om archeologie meer onder de aandacht te brengen. "Veel mensen zijn geïnteresseerd in archeologie, maar weten vaak niet wat we nou echt doen. Ik krijg regelmatig te horen dat iemand graag archeoloog had willen worden, maar er uiteindelijk toch niets mee heeft gedaan. En dat is jammer, want het is ontzettend leuk. Voor kinderen hebben we daarom deze mini cursus bedacht zodat hun interesse nog verder opgewekt wordt." En die interesse was snel gewekt bij de achtjarige Achraf. "Ik wilde eigenlijk naar de bibliotheek toe om verschillende boeken te halen. Maar toen kwam ik erachter dat ik junior archeoloog kon worden. Dus ben ik samen met papa en mama hierheen gegaan. Ik vind het echt heel erg leuk om alle opdrachten te maken. Geschiedenis vind ik namelijk een heel leuk vak op school en daar heeft dit wel mee te maken."

Achraf en de andere junior archeologen gingen tijdens de cursus onder andere aan de slag met echte archeologische vondsten uit Arnhem. "En net heb ik gedetermineerd. Ik moest de juiste namen bij de potten vinden die hier staan. Deze pot is heel bijzonder want het is al 2000 jaar oud. Wat ik nog mooier vind is dat het allemaal van aarde is gemaakt.

Plasticbakjes die we tegenwoordig gebruiken, vind ik niet zo mooi", lacht hij. Na het determineren maakt hij een opdracht over het Colloseum en het Gelredome. En die combinatie vindt hij wel wat. "Ik heb altijd al gezegd dat ik archeoloog wil worden, maar voetballer lijkt me ook wel wat. En nu kan ik het dus combineren." Ook het 'plakken' van scherven en natekenen van eeuwenoude erfstukken waren onderdeel van de cursus. Lize: "De opdrachten zijn normaal meer gericht op geschiedenis. Ik wilde juist dat kinderen meer over de tijd van de archeologische stukken leren. Dus uit welke tijd komt die pot bijvoorbeeld. Dat maakt archeologie veel tastbaarder en begrijpelijker."

"Ik heb alle opdrachten voltooid", roept Achraf enthousiast. De opdrachten worden gecontroleerd en daar staat nog een leuk cadeautje tegenover. "Ik heb een echt diploma gekregen dat ik Junior Archeoloog ben. Maar wat ik nou later wil worden, daar moet ik nog even over nadenken", zegt Achraf.