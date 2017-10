Volop activiteiten in Museum Arnhem tijdens herfstvakantie

In de herfstvakantie zijn er volop activiteiten in Museum Arnhem voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In twee verschillende museumzalen kun je zelf aan de gang met het beschilderen van een museummuur of het ontwerpen van je eigen RAVAGE blouse. Vanaf woensdag 19 oktober t/m 22 oktober, vanaf 12:00-16:00 uur is er begeleiding van een museumdocent in de museumzalen, om ook kinderen (4 t/m 12 jaar) aan de laten gaan.

Blouses ontwerpen

Gedurende de tentoonstelling van RAVAGE hebben bezoekers met plezier blouses ontworpen. Omdat we zoveel mooie blouses hebben ontvangen, stellen we mooiste ontwerpen tentoon. Op deze tentoonstelling kun je zelf ook een blouse ontwerpen en laten zien wat of wie je wilt zijn. Je kan volop experimenteren met stof, papier en schaar. De meest originele ontwerpen worden direct aan de tentoonstelling toegevoegd of onder begeleiding van een docent en met behulp naaimachine vertaald in een échte blouse.

Glow in the dark

Altijd al op de muur willen schilderen? In Museum Arnhem mag het voor één keer! In een donkere museumzaal ga je samen met een museumdocent met 'glow-in-the-dark' verf op de museummuur schilderen. Onze jongste museumbezoekers toveren op deze manier een museumzaal om tot een gezamenlijke muurschildering. Illustratrice Hester van de Grift zet met haar illustraties de eerste contouren op de muur voor de muurschildering met het thema 'FEEST'.

Meer informatie: http://www.museumarnhem.nl/activiteiten/herfstvakantie/