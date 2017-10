Afgelopen vrijdag was het "Vrijdag de 13e" en ook de laatste schooldag van de kinderboekenweek met als thema "gruwelijk eng". Daarom was er op de Pieter de Jongschool aan de Pythagorasstraat in Rijkerswoerd een gruwelijk enge griezeldag. Heel veel kinderen waren prachtig verkleed: heksen, spoken, skeletten, zombies, monsters, het was gewoon gruwelijk! Ook de leerkrachten hadden zich griezelig uitgedost.

Ook was er een speciale gast op school: kinderboekenschrijfster Mieke van Hooft. Zij kwam voorlezen en vertellen over haar werk als schrijfster. Ze had nog nooit zo'n gruwelijk eng publiek gehad. En zulke hekserige meesters en juffen had ze ook nog nooit gezien! De kinderen genoten van haar griezelige verhaal en vroegen honderd uit.

Eerder in de gruwelijk enge kinderboekenweek leek het echt te spoken in de Pieter de Jongschool. Woensdagochtend bleek dat er drie letters van het woord "kinderboekenweek" van de ramen zijn verdwenen. Daardoor stond er "kinderboe week", inderdaad gruwelijk eng.

Vermoedelijk was dit het werk van het glaszetbedrijf, dat dinsdag een raam heeft vervangen. Maar het is ook heel goed mogelijk dat een letterspook of woordmonster het heeft gedaan. In de hele school wemelde het namelijk van de gruwelijk enge wezens: ze zatten op alle ramen, deuren en pilaren.

Vrijdagmiddag is al het gruwelijk enge gespuis de school uitgejaagd. Daarmee keerde de rust terug op school en kon iedereen gaan genieten van een rustige en welverdiende herfstvakantie.