'De gelukszoekerstragedie' tijdens avondopenstelling

Op donderdag 26 oktober 2017 stelt Museum Bronbeek voor het eerst ook in de avonduren zijn deuren voor bezoekers open.

Op die donderdag heeft iedereen tot 22.00 uur de kans om niet alleen het museum te bezoeken. Ook kan men een muzikale performance bijwonen, die wordt georganiseerd in het kader van de 'Week van de koloniale geschiedenis'. Op uitnodiging van Bronbeek doken de muzikanten van Esk-Esque en schrijver Martijn van Koolwijk in de opmerkelijke levensverhalen van drie militairen, die uiteindelijk in tehuis Bronbeek kwamen wonen. De levensloop van de drie gelukzoekende militairen vormde de inspiratie voor een speciaal geschreven voorstelling: 'De gelukszoekerstragedie' . Daarin komen verhaal en muziek samen. De feiten boden ruimte voor eigen interpretatie en om de persoonlijke verhalen op een bijzondere manier met elkaar te verweven. Ingrediënten als vastberadenheid, hoop, liefde, avontuur en tragiek geven inzicht in wat de mannen bewoog om hun keuzes te maken. De een accepteert zijn leven de ander vecht er tegen. Wie vindt het geluk?

De voorstelling duurt een half uur wordt drie maal aangeboden, om 19.30, 20.30 en 21.30 uur. Toegang met museumentreebewijs. Er is plaats voor maximaal 40 personen en daarom is reserveren gewenst via: loket.bronbeek@mindef.nl

'De Gelukszoekerstragedie' is deel van het programma van de 'Week van de Koloniale Geschiedenis' (22 t/m 29 oktober 2017) in Museum Bronbeek. In een diverse reeks activiteiten rond het thema 'geluk' staan in die week mannen en vrouwen centraal, die het geluk vergeefs zochten en hen die het daadwerkelijk vonden. De 'Week van de Koloniale Geschiedenis' is deel van de landelijke Maand van de Geschiedenis.