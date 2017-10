Nederlands Openluchtmuseum wint DagjeWeg.NL Award 2017

Arnhem - Het Nederlands Openluchtmuseum is de winnaar van de DagjeWeg.NL Award 2017! Vandaag mochten Carola van der Woude en haar team van het Nederlands Openluchtmuseum de award in ontvangst nemen. Het publiek stemde de afgelopen maanden op hun favoriet en bezorgde het Openluchtmuseum de klinkende overwinning. Museum van de 20e Eeuw (Hoorn) en het Oude Ambachten & Speelgoed Museum (Terschuur) eindigen respectievelijk op een tweede en derde plek.



Het Nederlands Openluchtmuseum vierde vorige maand al de opening van de prestigieuze Canon en mag zich nu het leukste dagje weg van Nederland noemen. De heuglijke feiten volgen elkaar op voor het geliefde museum in Arnhem. "Wij zijn super trots dat we de eerste prijs in ontvangst mogen nemen! Met een enthousiast team brengen wij de geschiedenis dichterbij. Fijn dat onze bezoekers dat ook zo waarderen."



De strijd begon twee maanden geleden

De strijd om de DagjeWeg.NL Award 2017 begon twee maanden geleden met tien genomineerden, geselecteerd uit de database van DagjeWeg.NL met meer dan 7.000 uitstapjes. Het publiek kon via www.dagjewegaward.nl een stem uitbrengen voor de nummers 1, 2 en 3.

Over DagjeWeg.NL

Van de grootste attractieparken tot de molen op de hoek: DagjeWeg.NL streeft er al zeventien jaar lang naar om ieder plekje wat het bezoeken waard is te belichten. Ruim twaalf miljoen bezoekers zoeken jaarlijks op DagjeWeg.NL naar inspiratie om eropuit te gaan en vinden heel veel moois om te ontdekken.