Collectief zonnedak op sportpark Schuytgraaf in Arnhem Zuid van start

Arnhem - Op het dak van sportpark Schuytgraaf in Arnhem Zuid komt een collectief zonnedak met ruimte voor 295 panelen waar inwoners uit omringende postcodegebieden in Arnhem-Zuid, Oosterbeek, Doorwerth en Driel zelf hun zonnestroom kunnen opwekken. Eneco biedt deze 'ZonneHub' aan in samenwerking met gemeente Arnhem en initiatiefnemer voetbalvereniging Arnhemse Boys Schuytgraaf. Bewoners die zelf geen geschikt of eigen dak hebben kunnen zo 'op afstand' toch hun eigen zonnestroom opwekken en daarmee op een duurzame manier hun energierekening verlagen.

Zelf opwekken, op een ander dak

Voor mensen die overwegen om zelf energie op te wekken met zonnepanelen maar dit niet op hun eigen dak willen of kunnen biedt de 'ZonneHub' uitkomst. Voetbalvereniging Arnhemse Boys heeft een geschikt dak, omarmt duurzaamheid en wil graag zelf ook bijdragen aan de verduurzaming van het sportpark. De Gemeente Arnhem als eigenaar van het pand wil uiteraard graag meewerken aan dit mooie initiatief. De voetbalvereniging heeft contact gezocht met Eneco en het is zover: mensen in de omgeving kunnen vanaf nu hun panelen reserveren op dit dak via www.eneco.nl/zonnehub/schuytgraaf

Directe verlaging van de energienota

Zonnepanelen dragen bij aan een beter milieu, maar het is ook financieel interessant om in zonnepanelen te investeren. Want over de stroom die je zelf opwekt, hoef je namelijk geen energiebelasting te betalen. Eneco ZonneHub™ zorgt voor een directe verlaging van de energienota en regelt onder meer ook de installatie, het onderhoud en geeft inzicht in de opgewekte stroom.

De verlaging van de energierekening komt neer op circa 30 euro per paneel per jaar, een rendement van circa 5,5%. Een paneel kost 295 euro, dat is inclusief alle gemeenschappelijke kosten zoals installatie, omvormer en aansluiting. Meedoen kan al vanaf één paneel.

Belastingkorting

De overheid garandeert de belastingkorting voor een periode van 15 jaar. Dit is een betere garantie dan bij zonnepanelen op het eigen dak omdat de toekomst van de daarvoor geldende salderingsregeling onzeker is.

De ZonneHub maakt gebruik van de Postcoderoosregeling van de overheid: deelnemers aan lokale collectieve zonnedaken hoeven - net als bij zonnepanelen op eigen dak - geen energiebelasting te betalen over de stroom die ze opwekken voor hun eigen elektriciteitsverbruik. Een van de voorwaarden die de overheid hieraan stelt, is dat zij en het dak zich in dezelfde "postcoderoos" bevinden. De ZonneHub op het dak van sportpark Schuytgraaf is toegankelijk voor inwoners uit de plaatsen Arnhem, Oosterbeek, Doorwerth en Driel met de volgende postcodes: 6665, 6812, 6846, 6861, 6862, 6865 en 6869. Deze bevinden zich in de zogeheten 'postcoderoos'.

De Arnhemse Boys en de gemeente Arnhem over de ZonneHub

Het sportpark bevindt zich in Arnhem Zuid in de wijk Schuytgraaf. Jan Willem Vaartjes is bestuurslid van voetbalvereniging Arnhemse Boys en ambassadeur van het project. Ook vanuit persoonlijk perspectief omarmt hij dit initiatief.

"Voor mijn kinderen wil ik dat het de gewoonste zaak van de wereld is dat ze hun eigen duurzame energie lokaal kunnen opwekken. En dat brengen we nu met de komst van de ZonneHub met zonnepanelen op ons complex dichtbij!"

Ook de Arnhemse wethouder Ron König (milieu) draagt dit initiatief een warm hart toe. "Ik zie dat steeds meer sportverenigingen actief zijn met duurzame opwek, dat vind ik prachtig om te zien. Met het initiatief van Sportpark Schuytgraaf is het natuurlijk helemaal mooi dat bewoners mee kunnen profiteren. Met de campagne 'ArnhemAAN' willen we zoveel mogelijk van dit soort mooie voorbeelden in beeld brengen. Zo wordt duurzaam leven langzamerhand het 'nieuwe normaal' en gaan we goede kant op".

Meer informatie

Op de hoogte blijven van andere zonnedaken in de buurt? Laat uw gegevens achter opwww.eneco.nl/zonnehub en blijf op de hoogte! Ook kunt u kijken op www.arnhemaan.nl, daar zijn alle Arnhemse initiatieven op het gebied van duurzame opwek en energiebesparing te vinden.

Meer informatie over de postcoderoosregeling: www.hieropgewekt.nl