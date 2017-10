MPF sluit jaar af in GelreDome

ARNHEM – Het Mega Piraten Festijn sluit op zaterdag 9 december het jaar af met de traditionele stadioneditie van het feest in het GelreDome in Arnhem. En dit jaar is er een speciale gast toegevoegd aan het programma. Niemand minder dan Willeke Alberti is voor het eerst te gast op het Mega Piraten Festijn. Maar natuurlijk zijn ook diverse andere grote namen uit de Nederlandstalige muziek van de partij. Bijvoorbeeld Jan Smit, Jannes en Frans Bauer. De voorverkoop is al begonnen. Op dit moment is de helft van de kaarten al verkocht.

"We zijn ontzettend trots dat Willeke Alberti komt", vertelt organisator Eddie Mensink. "Ze is een legende die heel belangrijk is geweest voor de Nederlandstalige muziek. Niet voor niets werd ze in 2016 uitgeroepen tot ambassadeur van het Nederlandse levenslied."

Willeke is de dochter van volkszanger Willy Alberti en Hendrika Geertruida Kuiper. Ze groeide op in het naoorlogse Amsterdam. Op 11-jarige leeftijd debuteerde ze in de musical Duel om Barbara. Haar eerste plaatje dateert uit 1958: 'Zeg pappie ik wilde u vragen'. Alberti zong daarop een duet met haar vader. In 1963 verscheen haar eerste hit: 'Spiegelbeeld'. Ze had daarna hits als 'Mijn dagboek' en 'De winter was lang'. Van 1965 tot 1969 had zij samen met haar vader een eigen televisieshow. In de jaren '70 richtte ze zich ook op haar acteercarrière. Ze speelde de hoofdrol in de tv-serie 'De Kleine Waarheid' en de speelfilm 'Rooie Sien'. Nadat zij een aantal jaren uit de schijnwerpers was geweest, keerde Alberti in 1987 terug, en opnieuw werden haar platen met goud bekroond. Ook ontwikkelde ze zich tot een bekende tv-persoonlijkheid. Ze werkte samen met onder andere Paul de Leeuw, André van Duin en Jos Brink.

Vieringen

Het Mega Piraten Festijn trekt al sinds 2003 door Nederland. De reizende festivalkaravaan draagt de titel 'Europa's grootste meezingfeest' met trots. De opzet van het MPF is al jaren ongewijzigd. Een groot aantal bekende artiesten treedt op en presentator Willie Oosterhuis jut het publiek op tot volledige euforie. Willie is eigenwijs en presenteert gewoon in zijn Nedersaksische dialect. En iedereen verstaat hem. De sfeer spat van het podium af! Maar de grootste artiest is het publiek zelf: zingen, in de polonaise lopen, hossen of gewoon lekker met een biertje in de hand alles bekijken vanaf een plekje bij de tap; iedereen beleeft het MPF verschillend. De Mega Piratenfestijnen zijn geen feesten, het zijn vieringen. Vieringen van het piratenleven; vieringen voor de liefhebbers van deze zenders en vieringen van de (doorgaans) Nederlandstalige muziek.

Het MPF sluit al jaren het seizoen af met een stadioneditie. Het GelreDome is daarbij afgeladen. Uit heel Nederland reizen liefhebbers van Nederlandstalige muziek naar Arnhem om erbij te zijn. De organisatie pakt bovendien uit met een grote show vol verrassingen.

Programma

Jan Smit, Frans Bauer, Willeke Alberti, Wolter Kroes, Mooi Wark, René Schuurmans, Ancora, Helemaal Hollands, Snollebollekes, Django Wagner, Frans Duijts, Peter Beense, Otto Lagerfett, Jannes, Jan Keizer & Anny Schilder, John West, Lange Frans, Belinda Kinnaer, Lesley Williams, Stef Ekkel, René Karst, Lee Towers, Koos Alberts, Ronnie Ruysdael, Joey Hartkamp, Henk Dissel, Harten 10, Jacques Herb, Vinzzent, John de Bever en Spang. De presentatie is in handen van Willie Oosterhuis. Het GelreDome is geopend vanaf 17.30 uur. Het officiële programma begint om 18.45 uur.

Voorverkoop

De goedkopere kaarten (vanaf 17,50 euro) zijn al uitverkocht. De overige kaarten (vanaf 30 euro) zijn verkrijgbaar bij alle vestigingen van Primera, viawww.megapiratenfestijn.nl, via paylogic.nl en via 0900-9000500 (45 cent per minuut).

Voor meer informatie zie www.megapiratenfestijn.nl.