Zwerfafval opgeruimd door leerlingen van Titus Brandsma

Arnhem - In het kader van de Dag van de Duurzaamheid (10-10-2017) zijn er 160 eerstejaarsleerlingen van Titus Brandsma op zoek geweest naar zwerfafval in de wijk rondom de school. Als heuse "trashhunters" hebben zij de wijk weer een stuk schoner gemaakt. Eén van de opdrachten was het maken van een "zwerfie" (selfie) aan de hand van een "zwerfie-bingokaart". Verder werd er aan de hand van een afvalscan bekeken hoe zwerfafval verminderd kan worden en werd er gewerkt aan diverse opdrachten met als thema duurzaamheid.