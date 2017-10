Uniek woonproject voor 55-plussers

Arnhem - In de nieuwe buurt Stadseiland in de Arnhemse wijk Malburgen-Oost verrijst een complex waar 55-plussers met een Indische of Molukse achtergrond kunnen wonen en gebruik maken van zorg. Het is het resultaat van een samenwerking tussen de stichting Impian Kita Nederland en woningcorporatie Volkshuisvesting.

De corporatie bouwt op het Stadseiland drie woonblokken met twee- en driekamerappartementen, waarvan twee woonblokken worden gereserveerd voor de doelgroep van Indische Nederlanders. De bouw start begin volgend jaar. Mensen van 55 jaar en ouder die als woningzoekende staan ingeschreven en die een band met voormalig Nederlands-Indië hebben, komen voor de appartementen in de sociale huursector in aanmerking.

In totaal zijn 48 appartementen beschikbaar, verdeeld over de twee woonblokken. Op de begane grond van het ene woonblok wordt een gemeenschapsruimte ingericht voor gezamenlijke activiteiten, op die van het andere woonblok vestigt zich Nusantara Zorg, gespecialiseerd in zorg voor ouderen met een Nederlands-Indische of Indonesische achtergrond. Voor vragen over zorgverlening kunt u contact opnemen met Nusantara.

Stichting Impian Kita Nederland ziet in het project een mogelijkheid om doelmatiger zorg aan ouderen te bieden en eenzaamheid tegen te gaan. Stichting Impian Kita Nederland wordt verantwoordelijk voor de toewijzing, daartoe gemachtigd door Volkshuisvesting. Er zijn 48 wooneenheden beschikbaar. Tot in het voorjaar 2018 is er gelegenheid voor kandidaat huurders om zich in te schrijven. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal Volkshuisvesting Arnhem dan aan Stichting Impian Kita definitief één of twee woonblokken toewijzen. Daarnaast streeft Impian Kita Arnhem ernaar om een wachtlijst samen te stellen. Kandidaat huurders hebben dus tot het voorjaar van 2018 de tijd om zich aan te melden voor dit unieke woonproject.

Volgens Jopy Brouwer hebben de toekomstige bewoners behoefte aan zelfstandige woonruimte met zorg dichtbij als optie. Brouwer, gehuwd geweest met een man uit Nieuw-Guinea, was eerder op zoek naar een plek waar Indische ouderen samen kunnen wonen. Ze had het voormalige verpleeghuis Elderhoeve op het oog, maar dat werd opvangadres voor Syrische vluchtelingen. In Volkshuisvesting en Stichting Impian Kita Nederland vond ze twee partijen die samen het project in Malburgen ontwikkelen.

Contactgegevens Impian Kita Arnhem:

e-mail: arnhem@impian-kita.nl Telefoon: 06-82815977

Contactgegevens Nusantara:

Website: www.nusantara.nl Telefoon: 088 539 08 00