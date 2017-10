Vierde editie KWF Benefiet Gala groot succes

Arnhem- Op donderdag 12 oktober organiseerde stichting Events2Cancer de 4e editie van het KWF Benefiet Gala in de oranjerie van Groot Warnsborn. Het Gala werd georganiseerd ten behoeven van KWF Kankerbestrijding. Tijdens de avond waren er optredens van o.a. Ray Klaassen en Niels Geusebroek. De avond, met veiling, loterij en 4 gangen diner, heeft een bedrag van €20.800 opgehaald dat gedoneerd wordt aan KWF Kankerbestrijding.

Een unieke avond

De Stichting hoopte met het Gala bij te dragen aan onderzoeken die de overlevingskans van kanker kunnen vergroten en zorg kunnen dragen voor nog betere behandelwijze ’s. Met het opgehaalde bedrag steunt de stichting diverse onderzoeken die worden gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

Tijdens het Gala genoten de gasten van een heerlijk 4-gangen diner en een veiling met vele unieke items waar de gasten op konden bieden. De loterij, die eveneens plaats vond tijdens het Gala, was een groot succes. Al na korte tijd waren alle 200 beschikbare loten uitverkocht. De opbrengst van deze loterij werd bij het eindbedrag opgeteld.

De avond was er één met een lach en een traan. Zo kreeg zangeres Lisanne Spaander de zaal stil door haar bijzondere verhaal te vertellen. Bij deze ‘vechtersbaas’ werd enkele jaren geleden botkanker geconstateerd door de artsen maar mede door onderzoek was er een behandelmethode die haar een toekomst heeft gegeven. Lisanne is het bewijs dat onderzoek helpt. Ook het optreden van zanger Niels Geusebroek was er een bijzonder moment. De zanger, bekend van onder andere ’Year of Summer’ bood aan het einde van zijn optreden nog een bijzonder veilingitem aan dat voor een hoog bedrag werd geveild.



Aan het einde van de avond werd de uiteindelijke opbrengst bekend gemaakt door Events2Cancer. Een cheque met een prachtig bedrag van €20.800.- kon worden overhandigd aan Bart Hellendoorn, die vanuit KWF Kankerbestrijding aanwezig was tijdens het Gala.



Gasten lieten aan het einde van de avond weten zeer onder de indruk te zijn van de professionaliteit van het gala dat door de stichting op geheel vrijwillige basis is georganiseerd en mogelijk gemaakt door diverse sponsoren.