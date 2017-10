Zingen met miss Karin Bloemen?

Musis & Stadstheater Arnhem organiseren talentenjacht voor theatershow Karin Bloemen

Arnhem, 12 oktober – Altijd al op het podium willen staan met Karin Bloemen? Dit is je kans! Op 8 november organiseren Musis en Stadstheater Arnhem een talentenjacht in Musis. De winnaar mag een nummer zingen met Karin tijdens haar show Volle Bloei op 22 april 2018!

Karin Bloemen

Karin brengt met de theatershow Volle Bloei een programma vol energie en inspiratie. Om ook talent in de knop 'tot volle bloei' te laten komen, geeft Karin bij elke voorstelling een lokaal jong talent de mogelijkheid een nummer met haar te zingen.

Aanmelden

• Stuur een filmpje van max. 2 minuten van een refrein en een couplet naar productie@musisenstadstheater.nl, vermeld hierin ook je naam, leeftijd en lied (titel en uitvoerende)

• Aanmelden kan t/m 24 oktober

• Leeftijd: tussen de 18 en 25 jaar

• Naast zang mag je jezelf begeleiden met een eigen instrument

• Musis en Stadstheater Arnhem maken de eerste selectie uit de aanmeldingen

• Uitslag deelname talentenjacht: 26 oktober

• Aanvang talentenjacht: 19:30 uur in Musis

• Een vakkundige jury selecteert de drie beste kandidaten voor de laatste ronde waarin Karin de ingezonden filmpjes beoordeelt

• Tijdens de talentenjacht worden er filmopnames gemaakt van de talenten. De filmopnames van de drie beste kandidaten worden gestuurd naar Karin Bloemen. Zij selecteert de winnaar die een nummer met haar mag zingen tijdens haar show Volle Bloei op 22 april 2018 in Stadstheater Arnhem