Creatieve herfstvakantie kinderworkshops in Elden

In de komende herfstvakantie organiseert De Boog in haar atelier in Elden van 18 t/m 20 oktober een drietal creatieve workshop-ochtenden voor kinderen vanaf 5 jaar. De rode draad tijdens deze ochtenden is herfst en er wordt zoveel mogelijk gewerkt met natuurlijke materialen.

Op woensdag kunnen kinderen terecht voor de workshop ‘ingelijste herfstkunst’, donderdag is gereserveerd voor ‘experimenteren met verf’ en op vrijdag mag alle creativiteit worden gestoken in het maken van een ‘stoere edelsteenketting’.

Voor deze workshops werkt De Boog Coaching en Creativiteit samen met gastdocent Chantal van Leeuwen, van Gemwear uit Arnhem. Opgeven bij De Boog via info@deboogcoaching of op 06-57114524. Meer informatie staat op de Facebook pagina's van De Boog Coaching en Creativiteit en van Gemwear.