doe de was op 30 graden

Heb je je al aangemeld voor het Klimaatstraatfeest? Met jouw energiebesparing maak je kans op rachtige prijzen. Omdat je in Arnhem woont, start je al met 500 bonuspunten. Je kunt meedoen met je straat of met een groep. Stap voor stap krijg je een goed overzicht in jouw energieverbruik en hoe je dat slim kan verlagen. Ga naar http://www.klimaatstraatfeest.nl/ en doe mee. #ArnhemAAN