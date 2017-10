Horrodome in de Koepelgevangenis

Ontmoet de geesten van de koepelgevangenis tijdens de Horrordome

Volgens oud-medewerkers en ex-gedetineerden spookt het in de voormalige koepelgevangenis in Arnhem. Ben jij de thrillseeker die deze ontmoetingen wel aan durft tijdens de horrordome?

Van 20 oktober t/m 4 november 2017 veranderd iedere vrijdag en zaterdag het terrein van de voormalige koepelgevangenis in een mega spookhuis. In 3 spookhuizen gebaseerd op de films Saw, Chuckie en IT lopen meerdere acteurs om jou de spannendste avond van je leven te bezorgen.

Onder begeleiding van licht, geluid en special effects loop je met maximaal 8 personen de route door een van de spookhuizen. Het is niet uitgesloten dat Jigsaw enkele van zijn slachtoffers achter heeft gelaten in zijn spookhuis……



In de spookhuizen ben je tussen de 15 en 25 minuten per spookhuis zoet. Hierna kan je bijkomen in een van de groene zones waar ook de mogelijkheid is voor een hapje en een drankje. Tevens is er een mogelijkheid om ook een bioscoopkaartje van Pathe bij te boeken zodat je naar IT, of vanaf 27 oktober naar de nieuwe SAW8 kan om verder te griezelen.

Als kers op de taart is het ook mogelijk Helmut te ontmoeten. Helmut zweeft al sinds 1886 door de koepelgevangenis. 4 Seasons Events heeft deze gedaante bereid gevonden om enkele keren per avond in de koepel te verschijnen.

Horrordome is onder de 16 jaar enkel onder begeleiding van een volwassene te bezoeken. Boek jouw ticket op www.horrorome.nl als je durft! We beloven je alvast dat Halloween nooit meer hetzelfde zal zijn.

Volgens oud-medewerkers en ex-gedetineerden spookt het in de voormalige koepelgevangenis in Arnhem. Ben jij de thrillseeker die deze ontmoetingen wel aan durft tijdens de horrordome?

Van 20 oktober t/m 4 november 2017 veranderd iedere vrijdag en zaterdag het terrein van de voormalige koepelgevangenis in een mega spookhuis. In 3 spookhuizen gebaseerd op de films Saw, Chuckie en IT lopen meerdere acteurs om jou de spannendste avond van je leven te bezorgen.

Onder begeleiding van licht, geluid en special effects loop je met maximaal 8 personen de route door een van de spookhuizen. Het is niet uitgesloten dat Jigsaw enkele van zijn slachtoffers achter heeft gelaten in zijn spookhuis……



In de spookhuizen ben je tussen de 15 en 25 minuten per spookhuis zoet. Hierna kan je bijkomen in een van de groene zones waar ook de mogelijkheid is voor een hapje en een drankje. Tevens is er een mogelijkheid om ook een bioscoopkaartje van Pathe bij te boeken zodat je naar IT, of vanaf 27 oktober naar de nieuwe SAW8 kan om verder te griezelen.

Als kers op de taart is het ook mogelijk Helmut te ontmoeten. Helmut zweeft al sinds 1886 door de koepelgevangenis. 4 Seasons Events heeft deze gedaante bereid gevonden om enkele keren per avond in de koepel te verschijnen.

Horrordome is onder de 16 jaar enkel onder begeleiding van een volwassene te bezoeken. Boek jouw ticket op www.horrorome.nl als je durft! We beloven je alvast dat Halloween nooit meer hetzelfde zal zijn.