Wie bakt de lekkerste appeltaart?

Wie denkt er bij het thema geluk van de Maand van de Geschiedenis niet aan die heerlijke appeltaart die je oma, vader of moeder vroeger maakte! De geur van versgebakken appeltaart is voor velen het ultieme geluksgevoel. Een dag vol geluk komt er in Canoncafé Dudok! Op de Dag van de Arnhemse geschiedenis op zaterdag 28 oktober wordt iedereen uitgenodigd om zijn of haar lekkerste ambachtelijke appeltaart naar café-brasserie Dudok aan de Koningstraat te brengen.

In Dudok, waar altijd al de lekkerste appeltaart van het land wordt geserveerd, bepaalt een deskundige jury van louter lekkerbekken wie de gelukkige winnaar is van de Arnhemse Appeltaart Trofee. Zij zullen de appeltaart beoordelen op smaak, structuur en geur. Iedereen die een appeltaart komt brengen, krijgt een presentje van Dudok Arnhem en het Nederlands Openluchtmuseum. Zorg dat je erbij bent want een geluksgevoel is die dag gegarandeerd!

Dudoks appeltaart wereldberoemd Arnhem, Rotterdam, Den Haag en Tilburg… deze steden hebben de lekkerste appeltaart van Nederland binnen handbereik. Maar het is geen geheim dat mensen zelfs omrijden om een stukje Dudok appeltaart mee naar huis te nemen. Nu de wedstrijd er aan komt, zou het kunnen zijn dat de Dudok appeltaart van de troon gestoten wordt. Of niet? Robert Wittenberg, directeur Dudok: 'Ik wil altijd het beste van het beste en laat me dan ook graag verrassen. Mocht een talent voorbij komen, dan nodig ik hem of haar graag uit voor een bezoek aan onze Dudok Bakkerij.'

Chef-kok Vitesse in de jury Uiteraard zal Robert Wittenberg plaats nemen in de jury, maar ook Rob Hoekjan, chef-kok bij Vitesse, zal mee beoordelen. 'Koken en bakken is net zoiets als voetbal,' legt hij uit. 'Het gaat om de juiste balans en weten wanneer je de juiste combinatie hebt. Ik nodig ook vooral jonge talenten uit om hun appeltaart kookkunsten te laten proeven!'

Meer informatie? Datum 28 oktober 2017 Inleveren appeltaarten: 10.00 - 13.00 uur Prijsuitreiking: 16.00 -16.30 uur

Locatie Canoncafé Dudok Koningstraat 40 6811 DH Arnhem www.openluchtmuseum.nl/canon