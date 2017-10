ArtEZ handboek over modetechniek internationaal succes

Arnhem - Mouleren is van oudsher een veelgebruikte techniek om te komen tot couture. Er is slechts een beperkt aantal mensen die het vak mouleren nog kunnen doceren. Dat de techniek toch nog actueel is in de internationale fashionwereld blijkt uit de inmiddels 5de herdruk van het handboek Draping, dat vanaf nu weer verkrijgbaar is bij ArtEZ Press. De Nederlandstalige versie komt in november uit als digitale editie. Dit is de 4e Nederlandse versie die uitkomt.



Auteurs: Annette Duburg, Rixt van der Tol, Karin Schacknat

Interview met Rixt van der Tol



Voorwoord door Lucas Ossendrijver

Het handboek blijkt voor veel fashionopleidingen inmiddels onontbeerlijk. Dat blijkt ook uit het voorwoord door Lucas Ossendrijver (modeontwerper, Lanvin Homme) dat speciaal aan deze herdruk wordt toegevoegd. "… as a designer you spend most of your time trying to solve technical problems. Being able to drape has always been of great help to me in finding solutions to these problems…"

Moulage

Moulage is een driedimensionale ontwerp- en uitvoeringstechniek die een grote mate van ontwerpvrijheid genereert. De eigentijdse herleving van het moulagevak was in 2008 al de reden dat de Academie Arnhem, die uitvoering en afwerking als handelsmerk heeft, besloot om in samenwerking met de ArtEZ Press dit boek te publiceren. De in de loop der jaren opgebouwde en uitgebreide praktijkmanuscripten van docenten en vakspecialisten Annette Duburg en Rixt van der Tol zorgen voor de overzichtelijke serie werkwijzen bij het mouleren in dit boek.



Het boek is verkrijgbaar via: artezpress.artez.nl



Vormgeving: Cindy van der Meijden en Margot Wolters. Beiden hebben de opleiding Graphic Design gevolgd aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem.