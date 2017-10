Groencursus Najaar 2017

De herfst wordt een bijzondere belevenis als je deelneemt aan de Groencursus Najaar van IVN, KNNV en NIVON samen. Onderwerpen, die in deze korte cursus aan de orde komen zijn paddenstoelen, bomen in herfst en winter en hoe de natuur de winter doorkomt.

Ook in het najaar kun je in de natuur nog heel wat ontdekken. Samen zoeken naar heksenboter, het duivelsei of de rodekoolzwam is een boeiend avontuur.

Deze minicursus bestaat uit

drie lesavonden op donderdag 26 oktober, 2 en 9 november van 20.00 tot 22.00 uur en

drie excursies op de zaterdagmorgens 28 oktober, 4 en 11 november van 10.00 tot 12.00 uur.

De lesavonden worden gegeven in het Natuurcentrum Arnhem, locatie Stadsboerderij Presikhaaf, Ruitenberglaan 4 in Arnhem. De kosten zijn € 30,- Als je lid bent of wordt van IVN, NIVON of KNNV betaal je € 25,-.

Als je jezelf op wilt geven, ga dan naar de website van het NIVON, afdeling Arnhem: www.nivon-arnhem.nl. Vul bij activiteiten het aanmeldingsformulier in. De naam van de cursus is Groencursus Najaar. Cursuscode 902. Je kan ook contact opnemen met R.M. ten Hoedt 026-323 09 47 of stuur een mailtje aan r.tenhoedt01@upcmail.nl.