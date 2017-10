Van Hall Larenstein organiseert Oogstdiner om duurzame projecten een boost te geven

Op dinsdag 10 oktober – de Dag van de Duurzaamheid – organiseerden dertig kersverse studenten van de nieuwe opleiding Management van de Leefomgeving een Oogstdiner. De maaltijd was bereid met ingrediënten die grotendeels afkomstig waren van het 20 hectare omvattende landgoed waarop Van Hall Larenstein in Velp gevestigd is.

Soep van tamme kastanjes, pompoen, zevenblad of brandnetel, quiches van snijbiet of prei, brood met wilde kruidenboter en pesto gemaakt van zevenblad en tot slot een toetje met clapps peren. Dat kregen de gasten voorgeschoteld tijdens het Oogstdiner. Bij elke gang vertelden de studenten over de herkomst van de ingrediënten en de bereidingswijze van het gerecht. Ook waren er bijdragen vanuit het lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s en het project ‘Hungry Bins’, een innovatieve methodiek uit Nieuw Zeeland waarbij natuurlijke reststoffen worden gecomposteerd m.b.v. regenwormen.

De gasten hadden met elkaar gemeen dat ze allemaal een band hebben met Landgoed Larenstein, met lokaal voedsel of met circulaire projecten. Dat leverde de nodige gespreksstof op tijdens het eten. Er werden volop plannen gemaakt voor duurzame samenwerking, voedselbossen, aquaponics en andere ‘circulaire’ projecten. De term Oogstdiner kreeg daarmee een dubbele betekenis: samen genieten van de opbrengsten van het landgoed én samen plannen maken voor een nog duurzamere toekomst van Landgoed Larenstein.

Uiteraard belandden de restanten van het Oogstdiner in de Hungry bin die Van Hall Larenstein inmiddels rijk is. En daarmee werd het Oogstdiner letterlijk circulair!