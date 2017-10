Op vrijdag 13 oktober vanaf 10 uur gaan we het wereldrecord Non-stop radiopresentatie proberen te verbreken! Het oude record staat op naam van Giel Beelen met 198 uur. De bedoeling is dat DJ Bob de Rooy een tijd neer gaat zetten van maarliefst 200 uur. Dit wereldrecord is te beluisteren bij HollandiaFM.nl.

Ook kunnen de bezoekers in het winkelcentrum 24 uur per dag platen aanvragen tegen een kleine donatie. Al het geld dat wordt opgehaald met deze donaties gaat naar stichting Spieren voor spieren.

Halverwege de week gaan we nóg een wereldrecord neer zetten: Non-stop vis-roken! Dit gaat gebeuren door Piet van Diermen van Spakenburgs Vispaleis Presikhaaf. Hij gaat proberen een tijd neer te zetten van 70 uur. Ook bij deze wereldrecordpoging gaat alle opbrengst naar stichting Spieren voor spieren.

Voor donaties of informatie over de wereldrecords kijk op: sportenvoorspieren.nl/team/presikhaaf

Op de laatste dag van de wereldrecords gaan we prijzen verloten, de hoofdprijs is een digitale radio t.w.v. 130 euro. Kijk voor sponsoren op: sportenvoorspieren.nl/team/presikhaaf

Zowel de regionale als de landelijke media zal hierbij aanwezig zijn: NOS, RTL4, SBS6, TV Gelderland en De Gelderlander.

Optredende artiesten:

vrijdag 13 okt 10:00u: Opening wereldrecords met Mike Sanders uit Arnhem.

zaterdag 14 okt: Rick Krete en Fred van Gerven.

Zondag 15 okt 14:00 en 16:00: Hans Leeman.

Vrijdag 20 okt 20:00: Het IJssel Duo.

Zaterdag 21 okt:

13:00 en 14:00u: Bobby Goldstar.

16:00u: Ali Osram.

17:00u: Thily uit Volendam.

18:00: Nelis en Niels Heesbeen.

19:00u: Boy Lever

19:30: Henk Damen.

Alle optredens artiesten onder voorbehoud van wijzigingen.

Dus kom allemaal naar winkel centrum Presikhaaf, en kom dag en nacht genieten van gezellige muziek voor jong en oud, en geef gul voor spieren voor spieren!

Winkelcentrum Presikhaaf vindt u aan de Hanzestraat 18 te Arnhem.