Een derde BANK in het Arnhemse Broek

Kunstenaar Rob Voerman werkt met bewoners en kinderen uit de wijk aan een derde buurtbank, BANK 3. Ook bij eerdere BANKen hebben buurtbewoners en leerlingen van scholen samen gewerkt met projectleider Astrid Aries en een kunstenaar; hoe maken we nieuwe plekken voor ontmoeting in onze eigen wijk?

Olifantenpaadje

Bewoner Arno van Zanten zag voor zijn deur een wandelpad ontstaan langs de sloot aan de Johan de Wittlaan, doordat bewoners er bijvoorbeeld hun hond uitlaten. Hij probeert dit olifantenpaadje al langer zichtbaarder te krijgen en vroeg aan de organisatie de derde BANK langs dat pad te ontwikkelen. Eind oktober is de BANK af én zal het pad met beplanting ook verder ontwikkeld zijn, waardoor het gebied langs de sloot er minder anoniem bij zal liggen.

Uitprobeer maquette

Rob had een eerste idee in de vorm van een maquette gemaakt; zo zou de nieuwe BANK er uit kunnen zien. Zijn basismateriaal is aluminium en samen met de kinderen van de Paulusschool is tijdens de Verlengde Schooldag de maquette verder uitgewerkt in 'de keet'/het kantoortje aan de Johan de Wittlaan. Er is getekend, gebrainstormd, geknipt en geplakt om de ideeën vorm te geven. Hun namen zijn ondertussen vereeuwigd op de rug van de bank en ze prikkelden de kunstenaar met plannen; het wordt mede hun eigen BANK!

Ideeën

Op de keet hangen de tijden waarop er altijd iemand aanwezig zal zijn. Bewoners komen zelf natuurlijk ook met hun ideeën, zij komen langs om te vertellen dat ze graag een asbak, een hond, een wijnkoeler, een kaarstandaard of anderszins verwerkt zien in het eindresultaat. Een aantal bewonersideeën zijn door Rob al uitgevoerd! Want de BANK is tenslotte eigendom van de bewoners van het Arnhemse Broek.

Wil jij ook iets betekenen voor de BANK aan het olifantenpaadje langs de sloot? Heb je een idee? Of wil je graag uitvoeren? Maak contact met projectleider Astrid Aries via astridaries@outlook.com.

BANK 3 in het Arnhemse Broek is een samenwerkingsverband van community artist Astrid Aries, Arnhems kunstenaar Rob Voerman en de Paulusschool, ondersteund door Kunstbedrijf Arnhem. Volg BANK @BANKinArnhemseBroek op Facebook!