Winnaar bekend fotowedstrijd #Aanderijn

Arnhem - Museum Arnhem heeft de winnaar van de fotowedstrijd #aanderijn bekend gemaakt. De winnende foto is gemaakt door Patricia Vleeming uit Arnhem. De originaliteit en het spannende lijnenspel van het beeld gaven de doorslag. De winnende foto is samen met de overige inzendingen vanaf 20 oktober 2017 te zien in Rozet.



Oud en nieuw

Met het uitschrijven van de fotowedstrijd ging Museum Arnhem in het voorjaar van 2017 op zoek naar de mooiste foto's van de Rijn. Aanleiding was dat steeds meer museumbezoekers eigen foto's publiceerden vanuit de Rijnzaal foto's van de rivier en het uitzicht plaatsten op verschillende social media kanalen.

Ook zijn in de eigen collectie van Museum Arnhem veel werken te vinden van klassieke 'gezichten op de Rijn'. Het fantastische landschap van de zuidelijke Veluwezoom met zijn bossen, weilanden, eeuwenoude bomen, de stuwwal en de Rijn was decennia lang een bron van inspiratie voor een groot aantal kunstenaars. Hun werk staat inmiddels bekend als 'de Oosterbeekse' school. Deze 'oude en nieuwe' beelden maken samen een mooi contrast en worden nu tentoongesteld in een presentatie in Rozet.



Tentoonstelling in Rozet

Vanaf 20 oktober 2017 zijn alle foto-inzendingen te zien in de tentoonstelling Verhalen van vroeger die verbinden, waarin ook de klassieke werken van de Oosterbeekse School zijn meegenomen. Hoogtepunt is de winnende foto van Patricia Vleeming, die als prijs een Museumkaart ontvangt (een jaar lang gratis toegang tot deelnemende musea in Nederland).



Museum Arnhem

Museum Arnhem is hét museum voor (inter-)nationale moderne en hedendaagse kunst én vormgeving van de stad Arnhem. Speerpunten zijn realistische kunst uit de 20ste eeuw, sieraden en vormgeving, met extra aandacht voor niet-Westerse kunst en werk van vrouwelijke kunstenaars. Belangrijke thema's zijn ontwikkelingen en machtsverhoudingen in de samenleving. Het museum is beroemd om zijn bijzondere ligging middenin de stad met prachtig uitzicht vanuit de beeldentuin over de Rijn. Eind 2017 start de uitbreiding uitgevoerd door Benthem Crouwel Architects.



Afbeelding: Zicht op Rijnkade, 2017. Foto: Patricia Vleeming