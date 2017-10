Vrijwilligersvacature van de week: Oddstream

Arnhem - Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 oktober zal de Eusebiuskerk in Arnhem omgetoverd worden tot een prachtige expositie van Oddstream, platform voor kunst en technologie. De expo zal ingevuld worden met verschillende interactieve installaties en multimediale performances van kunstenaars uit heel Europa. Voor deze vijfde editie van Oddstream zoeken wij naar enthousiaste vrijwilligers die onderdeel willen uitmaken van het gezellige vrijwilligers team. Elke dag zal de expositie van 17.00-22:00 uur open zijn en in het weekend zullen er overdag ook verschillende kinderworkshops gegeven worden. Oddstream is op zoek naar suppoosten met een liefde voor beeldende kunst. Wil jij jezelf verder ontwikkelen en verschillende competenties ontwikkelen? Meld je dan voor 18 oktober 2017 aan!

Kassamedewerker

Deze functie spreekt voor zich. Op zaterdag en zondag zullen er vanaf 14:00 uur kinderworkshops zijn en vanaf 17:00 uur zal de kassamedewerker ook de kaartverkoop van de reguliere kassa op zich nemen.

Vrijdag 27 oktober 17:00-22:00 uur

Zaterdag 28 oktober 14:00-22:00 uur

Zondag 29 oktober 14:00-22:00 uur

Suppoost

Tijdens deze expositie zullen 10 kunstwerken tentoongesteld worden. De meeste van deze kunstwerken zijn interactief, vandaar dat er bij deze werken een suppoost staat om het werk toe te lichten, mogelijke koptelefoons uit te delen ect. Daarnaast zijn de kunstwerken vaak kwetsbaar.

Vrijdag 27 oktober 17:00-22:00 uur

Zaterdag 28 oktober 17:00-22:00 uur

Zondag 29 oktober 17:00-22:00 uur

Backstage

Het ontvangen van de medewerkers, kunstenaars en andere betrokkenen. Zorgen dat er altijd een kopje koffie voor iedereen klaar staat, gezellig muziekje op, plek om te eten. Deze functie zal door 2 mensen vervuld worden, zodat er afgewisseld kan worden en je ook de expositie kan bekijken.

Vrijdag 27 oktober 17:00-22:00 uur

Zaterdag 28 oktober 17:00-22:00 uur

Aanmelden kan bij Nikita Oldert, (06) 23411237 of via nikita@halfvol.nl

Informatie over andere vrijwilligersvacatures

Website: www.vrijwilligerscentralearnhem.nl. Daar vindt u o.a. een vacaturebank met een overzicht van de vacatures in Arnhem en omgeving.

Persoonlijk advies: U kunt een afspraak maken met één van de medewerkers van de vrijwilligerscentrale. Bel naar (026) 44 22 833 of stuur een e-mail naar info@vrijwilligerscentralearnhem.nl

Vrijwilligerscentrale Arnhem, voor al uw vragen over vrijwilligerswerk