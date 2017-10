Vreedenhoff viert 175ste verjaardag

Arnhem - Alle bewoners van vreedenhoff waren vandaag een beetje jarig. Na een feestelijk ontbijt op de kamer kon iedereen, voorzien van een geurende corsage, aan de koffie met gebak.



Daar reikte directeur Wout Oldhoff aan de heer Ton Verhaaf de eerste glossy ‘175 jaar Vreedenhoff’ uit. Naast een terugblik op de geschiedenis en recente activiteiten en interviews, zijn daarin ook inburgeringstips van de heer Verhaaf te vinden. De tip die Wout het meeste aansprak was: ‘wees gewoon jezelf, iedereen hier heeft wel wat’.



Reeks van activiteiten

Sommige bewoners vonden de koude schotel die die middag door de leerlingen van Enjoy en Learn werd geserveerd wel een heel bijzonder feestmaal. Veel dames lieten zich later op de dag verwennen in de ‘beauty salon’ als voorbereiding op hun avondje uit naar het GOOG (Gelders Opea en Operette gezelschap).



En zo kwam een eind aan de reeks van extra activiteiten in 2017, die begon met muziek op de kamer en het vervullen van wensen van bewoners. Daarnaast waren er oa nog bijzondere lezingen in het wetenschapscafé, een uitbundig optreden van Willeke Alberti, een reis in de tijd naar de jaren vijftig en de opening van de eerste Old School van Nederland.