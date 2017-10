Kinderboekenweek en verhalenvangers

Wethouder Ron König leest voor aan de kinderen in winkelcentrum Kronenburg. (foto: Marnix ten Brinke) (Foto: Marnix Brinke)

Wethouder Ron König leest voor aan de kinderen in winkelcentrum Kronenburg. (foto: Marnix ten Brinke) (Foto: Marnix Brinke)

Griezelen geblazen! Vorige week was de start van de Kinderboekenweek die tot en met 15 oktober loopt. In Winkelcentrum Kronenburg werd op dezelfde dag het officiële startsein gegeven voor een nieuw project van de Bibliotheek Arnhem: de Verhalenvangers. Lees het complete artikel in de Arnhemse Koerier van woensdag 11 oktober.