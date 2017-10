Rijn IJssel bestaat 20 jaar en presenteert boek

Wethouder Ron Ron König (rechts) ontving maandag 9 oktober het eerste exemplaar van het boek De toekomst kent een rijk verleden over de geschiedenis van het beroepsonderwijs in Arnhem en omgeving van oud-medewerker Peter de Krijger (midden). Links: Ben Geerdink (bestuurder Rijn IJssel). Het boek komt uit ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Rijn IJssel.

"Het is heel waardevol dat de geschiedenis van het beroepsonderwijs is vastgelegd." Dit zei de Arnhemse wethouder Ron König maandag 9 oktober toen hij het eerste exemplaar ontving van het boek De toekomst kent een rijk verleden.

Oud-Rijn IJssel-medewerker Peter de Krijger beschrijft hierin niet alleen de geschiedenis van roc Rijn IJssel, maar van het middelbaar beroepsonderwijs in Arnhem en omgeving vanaf 1873 tot heden. Het boek komt uit ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Rijn IJssel en komt niet in de handel.

Rijn IJssel geeft 100 exemplaren weg. Stuur een mail naar geschiedenis@rijnijssel.nl en leg uit waarom u dit boek graag wilt hebben.

Iedere keer als een collega met pensioen ging, dacht auteur De Krijger: "Daar gaat weer een brok geschiedenis". Dit was voor hem aanleiding om na zijn pensionering een boek over de geschiedenis van het roc te schrijven. Het boek is rijk geïllustreerd met foto's.