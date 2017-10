Opening tentoonstelling in Museum Bronbeek

Donderdag 12 oktober 2017 15.00 uur opent de ambassadeur van de Republiek Indonesië de tentoonstelling 'Weg tot het Westen. Een koloniale ontmoeting' in Museum Bronbeek.

Centraal in de tentoonstelling staat het Javaanse vorstendom Mangkoenagaran, dat in 2017 zijn 260_jarige bestaan viert. De expositie belicht drie thema's uit de geschiedenis van Nederland en Indonesië: de eerste kennismaking met Javaanse gamelanmuziek in Nederland en Europa, de invloed van het Westen op de vorstenhoven in Midden-Java en omgekeerd, en de ontwikkeling van legioenen.

Javaanse muziek

In 1879 maakten Nederland en Europa voor het eerst kennis met Javaanse muziek en dans. Op uitnodiging van F.N. van Nieuwenhuijzen, voormalig resident van Soerakarta, stuurde de vorst Mangkoenegoro IV een compleet gamelanorkest naar Arnhem ter opluistering van de Nationale Tentoonstelling van Nederlandsche en Koloniale Nijverheid. De gamelangroep trad drie maanden lang bijna dagelijks op. Het orkest werd vergezeld door Pangeran Gondosiwoijo en zijn zoon Raden Mas Soenario. Deze prinsen bezochten het toenmalige Koloniaal Invalidenhuis Bronbeek en ontmoetten er de commandant J.C.J. Smits. Eerder hadden ze koning Willem III bezocht en namens Mangkoenegoro IV geschenken aangeboden. De prinsen reisden langs andere Europese hoven en werden met veel egards ontvangen.

Vorstenhoven op Java

De westerse cultuur was aan de vorstenhoven van Java niet onbekend. De eerste contacten dateerden uit de tijd van de VOC en zouden zich later uitstrekken op velerlei gebied. Zo zijn Westerse invloeden terug te vinden in de architectuur en de inrichting van paleizen. Tegelijkertijd handhaafden en ontwikkelden de vorstendommen hun culturele eigenheid.

De elite had toegang tot het Europese onderwijs en dat gaf mogelijkheden om een studie te volgen in Nederland. De studenten troffen in Nederland een heel andere maatschappij aan dan ze kenden en verwachtten. Democratisch met veel politieke en andere vrijheden. Onderwijs zagen zij als een middel om het nationale besef te ontwikkelen en om uiteindelijk het ideaal van vrijheid en onafhankelijkheid te verwezenlijken.

Legioen van Mangkoe Negoro

Ook op militair gebied was er sinds de VOC-periode contact. De vorst kreeg jaarlijks een toelage van de VOC voor het onderhoud van zijn korps, dat door de Compagnie in tijden van onrust werd ingezet. Toen Java deel was geworden van het Koninkrijk Holland (1806-1810), kreeg het korps de naam Legioen. In 1816, na de Britse teruggave van de koloniën aan Nederland, stelde het Legioen van Mangkoe Negoro zich ter beschikking van het Nederlands-Indische Gouvernement. Het nam aan de zijde van het KNIL onder andere deel aan de tweede Atjeh-expeditie in 1873-'74. Tot slot werd het ingezet tegen Japan in 1942.

Expositie

De tentoonstelling geeft een impressie van de Nationale Tentoonstelling van Nederlandsche en Koloniale Nijverheid te Arnhem in 1879, het optreden van de gamelangroep en het bezoek van de Javaanse prinsen. Zij geeft een beeld van het Hof van de Mangkoenegoro als voorbeeld van cultuurvermenging tussen Oost en West. Ook gaat zij in op de relatie tussen het Hof en Nederland op militair gebied. Het verhaal van de koloniale ontmoeting komt in de tentoonstelling tot leven in foto's, films, documenten, voorwerpen, uniformen en wapens.

De tentoonstelling is in Museum Bronbeek te zien van 13 oktober 2017 t/m 4 februari 2018.



Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem www.bronbeek.nl