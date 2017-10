Studenten slepen opdrachten binnen bij Innovate

Studenten halen opdrachten en stages binnen bij bedrijven en instellingen. De derde aflevering van innovatiefestival INNOVATE was dit jaar op de HAN-campus in Arnhem. Bezoekers waren onder de indruk van de meer dan honderd innovaties die bijeengebracht waren. Het leidde zelfs tot uitnodigingen aan deelnemende studenten om hun krachten buiten de schoolmuren in te zetten.

"Dat is precies waar INNOVATE over gaat", zegt Berry Kessels. "De botsingskans vergroten tussen studenten, start-ups, gevestigde bedrijven en instellingen. In die wisselwerking ontstaat innovatie." Kessels is voorzitter van stichting Innovatiefabriek Arnhem die INNOVATE voor de derde keer organiseerde.

Directeur van de Innovatiefabriek Christiaan Holland kijkt tevreden terug op een goed bezochte editie van INNOVATE: "Bezoekers en deelnemers hebben genoten van een topdag." Het beroerde weer van zaterdag schrikte de bezoekers niet af. De organisatie schat dat er zo'n 10.000 mensen waren. De HAN-campus gonsde van de activiteit, de sfeer was super.

Vrijdag al waren er zo'n vijfhonderd leerlingen van lagere en middelbare scholen op de HAN-campus. Burgemeester Marcouch van Arnhem opende INNOVATE donderdagavond in het vernieuwde gebouw van Alliander. Enige honderden bezoekers zagen in hoog tempo innovatoren en filmpjes over innovaties uit stad en regio voorbijkomen.

De Techniekdag Arnhem veranderde een parkeergarage van de HAN in een grote werkplaats. Duizenden kinderen en hun ouders timmerden, metselden en sleutelden de hele dag dat het een lieve lust was. "Jong en oud vinden elkaar op INNOVATE en Techniekdag Arnhem. Een gouden combinatie. Op naar 2018." Aldus Pieter de Boer van Techniekdag Arnhem.

Een hoogtepunt zaterdag was Luxor Live Lab. Popcentrum Luxor stopte de jonge talentvolle band Potential Criminal in een creatieve snelkookpan. Ter plekke ontstonden een logo, een hoesontwerp en een broek (!) waarop je hun muziek kunt afspelen.

Met INNOVATE laten Arnhem en regio hun innovatieve spierballen zien. INNOVATE brengt bedrijven, starters, studenten van ROC en hogescholen, overheden en instellingen bij elkaar. Het publiek werpt een blik in de wereld van morgen.

