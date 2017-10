awearness fashion shoptour in arnhem tijdens duurzame modeweek

Als onderdeel van de vierde landelijke Dutch Sustainable Fashion Week organiseert Awearness Fashion op 12 oktober tijdens koopavond een shoptour door Arnhem met een hoofdrol voor het Modekwartier. Tijdens deze week zijn er vele events door het hele land.

Arnhem heeft een reputatie als modestad. Tijdens de shoptour maak je kennis met vier winkels die allemaal een verhaal te vertellen hebben over mode en duurzaamheid: Frou Frou's Vintage, hippe Breiwinkel Recht en Averecht, modewinkel Marie Marie en tenslotte Ho&Mulder in de Beekstraat ontvangen de shoppers met een hapje en drankje en geven een korte presentatie over hun winkel en hun relatie met duurzame mode. Jeannette Ooink en Wilma Mulder van Awearness Fashion zijn de hosts van de groep.

Veel consumenten willen graag duurzame kleding kopen, maar vinden het soms nog lastig deze te vinden. Daarom organiseren wij voor de tweede keer een dergelijke tour. Vorig jaar liepen er bijna 40 mensen mee.

Opgeven kan nog. Meer info over deelname aan de shoptour: www.awearness-fashion.nl

E.e.a. wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Arnhem | Made in