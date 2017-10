Arnhem in Dialoog: Wat brengt ons samen?

‘Wat brengt ons samen?’ Dat is het onderwerp (thema) waarover Arnhemmers in de week van 3 t/m 12 november in gesprek gaan op verschillende locaties in de stad .Deze gesprekken vinden plaats in het kader van ‘Arnhem in Dialoog’.

Wat ons samenbrengt is dat we allemaal waarschijnlijk in Arnhem wonen. Maar is er nog meer wat ons samenbrengt? Je kunt daarbij denken aan het wonen in dezelfde wijk, boodschappen doen in dezelfde supermarkt, uitgaan naar hetzelfde café, kinderen hebben in dezelfde leeftijd, maar ook: het delen van dezelfde idealen, je zorgen maken over dezelfde dingen. Zo zijn er nog allerlei voorbeelden te noemen. Maar doen we ook samen dingen waardoor we ons nog meer ‘samen’ voelen? En wat betekent voor jou de uitspraak ‘Samen Sterk’?

Durf jij je dromen te delen met anderen, mensen die je (nog) niet kent?

Onder leiding van een ervaren gespreksleider kun je in groepen van 6 tot 8 mensen je verhaal kwijt. Daarbij hanteren we de dialoogvorm. Dat betekent dat er geluisterd wordt, dat er vragen kunnen worden gesteld, maar dat we niet in discussie of debat gaan. De dialoog wordt door vrijwel iedereen als een prettige gespreksvorm ervaren. Er is namelijk aandacht voor iedereen en in een veilige, prettige omgeving.

Durf jij in dialoog te gaan, te luisteren naar de ander en te ervaren dat de ander ook naar jou luistert?

Geef je op via het aanmeldformulier op de website www.arnhemdialoog.nl of neem rechtstreeks contact op met Ad Boogaard, info@d3rdeverdieping.nl.

Je kunt je aanmelden als deelnemer aan een gesprek, als gespreksleider (jij leidt dan het gesprek en krijgt daarvoor een training), als tafelorganisator (jij zorgt dan voor een locatie en voor deelnemers) of als tafelorganisator én gespreksleider.

In de eerste week van november gaat niet alleen Arnhem in dialoog. Landelijk zullen er in bijna 100 gemeenten gesprekstafels zijn waar mensen de kracht van de dialoog kunnen ervaren. Het idee om deze dialoogtafels te organiseren is ontstaan naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001.

Kijk voor meer informatie op de website www.arnhemdialoog.nl.