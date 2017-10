in een gezellige groep toneelspelen bij theater 55

Ben je 55 jaar of ouder? Heb je zin om met een gezellige groep toneel te spelen in een verrassende cursus?

Sinds dit jaar biedt De Vloer school voor podiumkunsten de bijzondere theater 55+ cursus aan.

Hou je van theater? En van theaterimprovisatie? Bent je wellicht een fan van het televisieprogramma "De vloer op" en popelt u om dat zelf ook te proberen?

Dan is deze cursus wat voor jou. Samen met andere 55plussers ga je, onder leiding van een theaterdocent improviseren over onderwerpen die je zelf aandraagt.



Tijdens deze theatercursus kun je verschillende theatervormen ervaren. Denk daarbij aan: improvisatietheater, locatietheater, bewegingstheater enz. Een grote diversiteit aan stijlen en vormen zullen de revue passeren.

Er is nog genoeg ruimte voor nieuwe deelnemers! Het wordt speels, ontroerend en dynamisch. En een voorstelling ligt natuurlijk in het verschiet en plezier is gegarandeerd!

Theater 55+: iedere woensdag ochtend 9.30-11:00 in studio 4.30 van Rozet. Kijk op www.devloer.nu/cursussen/theater/theater-55

Foto: Eva Broekema