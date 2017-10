Kinderdagcentrum Meander maakt kinderen blij

Arnhem - Maandag 9 oktober om 15.00 uur opent Siza in Arnhem het nieuwe Kinderdagcentrum Meander. Meander is er voor kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige beperking voor wie naar school gaan niet mogelijk is. De deskundige begeleiders ontdekken hier met ieder kind welke mogelijkheden hij of zij heeft om te groeien, zich te ontwikkelen en vooral plezier te hebben. Het centrum is de eerste plek in Arnhem waar deze kinderen terecht kunnen voor dagopvang.

Voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking zijn de kleine ontwikkelingen die zij doormaken vaak al van grote betekenis. Zij leren bijvoorbeeld te communiceren en ontdekken hun zintuigen. Begeleider Marit Hulzink: "Door aan te sluiten op het tempo waarop het kind prikkels kan verwerken, blijkt dat de kinderen vaak meer kunnen dan ze in eerste instantie laten zien. Van belang is dus dat we met tijd, aandacht en geduld met de kinderen werken, zodat er voor hen ruimte voor ontwikkeling en plezier is. Presteren is op Meander minder van belang, er wordt vooral gekeken naar waar een kind blij van wordt."

Het aanbod van Kinderdagcentrum Meander sluit goed aan op de ondersteuning die Siza al bood aan mensen met een ernstige meervoudige beperking. Het centrum staat dan ook niet op zichzelf; het team werkt samen met de gespecialiseerde woonlocaties, kinderopvanglocaties en behandelaren, waaronder logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en muziektherapeuten van Siza.