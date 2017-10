Het is de Groot Feest! want het Sprookjesfestival bestaat 10 jaar in 2017! Sprookjesfiguren bevolken de straten, bossen en pleinen van Arnhem van zaterdag 14 t/m zondag 22 oktober. Uit alle hoeken en gaten komen sprookjes om het Sprookjesfestival te vieren. Voor groot, maar vooral voor klein, is er van alles te beleven in de grootste sprookjesstad van Nederland, waar een heuse sprookjesprinses, prinses Arnerijntje, 9 dagen lang de baas is en we 'Feest' zullen vieren tot we niet meer kunnen!

De Grote Feestelijke Opening vindt zaterdag 14 oktober om 13:00 uur plaats in het centrum van Arnhem, in de Stadhuishal.

9 dagen lang staat Arnhem in het teken van sprookjes. Met haar sierlijke parken, vorstelijke kastelen, klaterende beekjes, glooiende heuvels en sfeervolle plekjes is Arnhem de gedroomde locatie voor het Sprookjesfestival.

Sprookjes komen binnen het festival terug in de breedste zin van het woord. Zowel traditionele als moderne sprookjesverhalen vinden hun weg binnen het enorme aanbod aan activiteiten. Mooie prinsessen, hardwerkende kabouters, lieve wolven, rondspringende kikkers en grappige lakeien duiken op in de sprookjesvertolkingen van gevestigde en opkomende kunstenaars. Dans, (vertel)theater, musical, muziek, film, workshops: verschillende culturele disciplines passeren de revue in het theater, op school, op straat en in de wijken. Er zijn honderden activiteiten op circa 40 verschillende locaties. Het thema 'Feest' is overal in te zien. Soms groots, soms klein en intiem. Maar altijd sprookjesachtig.

Programma uitgelicht

Uit de meer dan 100 activiteiten kiezen we hierbij elke dag van het Sprookjesfestival 1 tip, maar kijk vooral even op www.sprookjesfestival.nl voor het hele programma.

Het is één groot feest: De stoelen vliegen en rijden in het rond! SO YOU THINK YOU CAN STOELENDANS van Introdans zaterdag 14 oktober.

In het Posttheater zondag 15 oktober: reusachtig Cool. Een buitengewoon beeldende en prachtig vertolking van een volkssprookje door John de Winter.

Maandag 16 oktober: Smakelijk sprookjes van Theatra. Iedereen is gelukkig in een land hier ver vandaan. Tot er op een dag een reusachtige gast verschijnt, die niet is uitgenodigd en zeker niet welkom is. Deze gast eist dat de koks de menukaart aanpassen. En dit heeft grote gevolgen...Een komische en interactieve poppenvoorstelling.

Op Kasteel Rosendael dinsdag 17 oktober: 1001 sprookjes en legenden.

Ridder Richard vertelt in 1001 seconden het verhaal van Aladdin, Sneeuwwitje en Robin Hood. Maar er is zoveel te vertellen en zoveel na t spelen... Beleef deze verhalen, vol humor, op Kasteel Rosendael en geniet daarna van het sprookjesachtige park.

Woensdag 18 oktober: Feest op Museum Bronbeek. Wij vieren het feest zoals de kinderen in Nederlands-Indie dat vroeger ook deden. Buiten op het landgoed van Bronbeek kun je meedoen met verschillende activiteiten rondom het thema " feest vieren " in Nederlands Indie.

Theater de Leeuw donderdag 19 oktober

Mijn kleine zeemeermin (4+) is een poëtische muziektheatervoorstelling over liefde, moed, de zoektocht naar je roots en het vormen van je eigen identiteit. Grappig, spannend en ontroerend. Met live harp muziek van Mai Flesseman en zang door Eva van den Bosch. Een familievoorstelling voor iedereen vanaf vier jaar.

Vrijdag 20 oktober: Feest in het Museum

Altijd al op de muur willen schilderen? Dan is dit je kans! Museum Arnhem maakt speciaal voor de herfstvakantie één van de museumzalen leeg om op de muren te schilderen. Samen maken we een feestzaal met glow in the dark verf. Gewapend met zaklamp en kwast deel jij met ons hoe jouw sprookjesachtige feest eruit ziet.

LuxorLive zaterdag 21 oktober 14:30 uur

Frank Groothof - Peter en de wolf

Fantastische, niet te evenaren muziek. Een bijzonder samenwerkingsproject van getalenteerde Russische én Nederlandse kinderen. De jonge virtuozen van de befaamde Russische Gnessin Muziekschool in Moskou voeren Peter en de Wolf uit, samen met de winnaars van het Princes Christina Concours.Het verhaal wordt verteld door Frank Groothof. Er is een schitterende animatiefilm, waardoor het verhaal ook voor de kleinste kinderen heel toegankelijk is. Interactief, educatief en vooral leuk!

Zondag 22 oktober 14:30 uur Stadstheater

Hans en Grietje de musical

'Knibbel, Knabbel, Knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?'. Voorzien van een nieuw, suikerzoet decor, kostuums om van te smullen en uiteraard swingende meezingliedjes, is Hans & Grietje De Musical dé familievoorstelling die je niet mag missen! Kom verkleed!



En natuurlijk is er de Kaboutertuin in park Sonsbeek, de gehele periode open. De kabouters hebben zich verstopt, maar wie goed kijkt kan ze zien.

Er zijn nog veel en veel meer sprookjes: in de stad, in de winkels, in de parken!

Kijk voor het programma en de laatste ontwikkelingen op www.sprookjesfestival.nl!