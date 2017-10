Beste Spelers!



Dinsdag 24 oktober is het dan weer zover: de spelersavond van de derdejaarsstudenten van Docent Theater Arnhem.



Voor ons altijd een spannend, maar vooral erg leuke avond. Wij hebben er al erg veel zin in en gaan dan ook graag met jullie aan de slag!



Wat informatie betreffende de avond:

Adres: Onderlangs 9, Arnhem

Tijd: Inloop 18.30

Start 19.30

Eind 22.00

Houd er qua kleding rekening mee dat je hier evt. makkelijk in moet kunnen bewegen.



De studenten zullen de concepten van hun voorstellingen aan jullie pitchen en daarbij vertellen wat voor spelers ze zoeken. Deze informatie zal ook in een boekje verzameld worden die jullie die avond krijgen.

Naar aanleiding van deze concepten schrijf je je in voor een aantal workshops die je dezelfde avond zal gaan volgen.

Aan het eind van de avond krijgen jullie de gelegenheid om een top 3 te maken betreffende welk concept/workshop jou het meest aansprak.

Deze informatie nemen wij als derdejaars mee, samen met de ervaringen rondom de workshops, en kiezen vervolgens de spelers waarmee we gaan werken.

Jullie horen dan zo snel mogelijk in de dagen erna of je ergens zal gaan spelen en bij wie!



Na de spelersavond:

Mocht je zijn gekozen, dan zal het per student verschillen wanneer de repetitieperiode van start zal gaan. Houd er rekening mee dat er 1 avond per week gerepeteerd wordt met evt. een toevoeging van 1 of 2 zaterdagen. De voorstellingen zullen eind april worden gespeeld.



Heb je zin om mee te spelen in één van de voorstellingen van de studenten en ben je op dinsdag 24 oktober beschikbaar? Schrijf je dan zo snel mogelijk in door een mailtje te sturen naar spelersavond@yahoo.com

Vul vervolgens het inschrijfformulier, inclusief foto, in en neem deze mee op de spelersavond. Het formulier vind je in de bijlage.



Mocht je nog vragen hebben, mail gerust! En anders zien we jullie graag op 24 oktober, tot dan!