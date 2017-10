Jeugdland instuif in de herfstvakantie

Weer vele activiteiten in Vakantie Paspoort

Nog eventjes en dan is het vakantie. Jeugdland maakt een week vakantiefeest voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Je kunt o.a. weer naar de rondleidingen, musea, creatieve- en sportactiviteiten. Alle basisschoolkinderen in Arnhem krijgen op school een Jeugdland Vakantie Paspoort. Kinderen die niet in Arnhem op school zitten, kunnen een paspoort aanvragen. Heb je nog vragen? Bel of mail Jeugdland!

Jeugdland Vakantie Paspoort

Met het Jeugdland Vakantie Paspoort kun je de hele vakantie op pad. Vaak mag je gratis naar binnen of je krijgt een flinke korting. Ben je al oud genoeg? Ga dan samen met vriendjes en vriendin¬netjes op vakantie! Natuurlijk met je paspoort. Je kunt iedere dag ergens anders naar toe. Wat kun je allemaal gaan doen? In je paspoort lees je precies wat je kunt gaan doen, wanneer, hoe laat, waar en wat het kost.

Rondleidingen: Stal Mansour, Eusebiuskerk, Gelredome en Terlet

Activiteiten: Burger's Zoo, Focus Filmtheater, Op safari met de boswachter, Chimpie Champ, Miniatuurgevechten, Sterrenkunde, Griezeldag

Musea: Gelders Geologisch, Airborne museum en Museum Arnhem

Sport: Zwemmen in De Grote Koppel, waterpolo, duiken, schermen, turnen, Spelderveld, trampoline springen, klimmen

Creatief: Mozaieken, Introdans, Technoplanet, kinderactiviteiten in de Eusebius

Meer informatie

Jeugdland komt tot stand door een samenwerking van Jeugdland, Stichting Rijnstad, Sportbedrijf Arnhem en Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio (SKAR). Bel voor meer informatie met Jeugdland, telefoon 026 – 442 20 62 of kijk op www.jeugdland.nl.