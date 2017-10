Ontdek gisteren, begrijp vandaag tijdens de Dag van de Arnhemse Geschiedenis

De Arnhemse geschiedenis komt tot leven op zaterdag 28 oktober: de Dag van de Arnhemse geschiedenis. Beleef het mee! Dit jaar staat de DAG in het teken van het thema Geluk. Tijdens de DAG zijn tussen 12.00 en 16.00 uur op diverse locaties gratis activiteiten te bezoeken, voor jong en oud.

Een greep uit het programma

Het diverse programma van de DAG is onderverdeeld in twee gebieden: Arnhem-Centrum en Arnhem-Zuid. Ga in het centrum bijvoorbeeld op zoek naar geluk tijdens een speurtocht in Rozet, bewonder historische ansichtkaarten van Arnhem in het St. Petersgasthuis, doe mee met de appeltaartbakwedstrijd in Dudok en bezoek een lezing over de wederopbouw-architectuur van Arnhem in de Historische Kelders.

Ontdek in Arnhem-Zuid onder meer de Romeinse tuin en maak een selfie in Romeinse kleding, breng bijzondere historische items naar de Steenen Camer en ontdek het verhaal en de waarde achter het voorwerp in Tussen Kunst en Kitsch, of doe mee aan de kennisquiz over planten en kruiden. Het complete programma is te vinden op de website en in het programmaboekje van de DAG.

Historisch vervoer

Tussen de locaties rijdt een historische bus uit de jaren 70, die de bezoekers voor één euro per rit van Arnhem-Centrum naar Arnhem-Zuid brengt. De bus rijdt twee keer per uur vanaf Rozet en de Romeinse tuin. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee.

Samenwerking

De DAG is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis, hét grootste historische evenement van Nederland. De DAG is een samenwerking tussen: Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur, Rozet, Erfgoedcentrum Rozet, Historische kelders, 't Gilde Stadswandelingen, AWN (Archeologische Werkvereniging Nederland) afdeling 17, Zuid Veluwe en Oost Gelderland), Historische Kring Elden, Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld, Historische Tuin & Romeinse Tuin, Sint Petersgasthuis en Café Brasserie Dudok.

Bezoek de Dag van de Arnhemse Geschiedenis op zaterdag 28 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur. Meer informatie over de DAG, het programma en de locaties zijn te vinden op www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl en in het programmaboekje dat gratis op te halen is op alle deelnemende locaties.