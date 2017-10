Wereldberoemde ABBA Mania komt weer naar Nederland!

De maand oktober staat voor Nederland volledig in het teken van ABBA. 's Werelds nummer één gerespecteerde ABBA tribute productie komt voor slechts 4 exclusieve shows naar Nederland. "Het is een herbeleving van speciale herinnering aan de tijd dat ABBA heerste over ether" vertelt Peter Damen, de eigenaar van evenementenbureau Damen Agency die de productie naar Nederland haalt.

"Toen de productie van ABBA Mania onder mijn aandacht werd gebracht, was ik eigenlijk direct enthousiast. Nederland kent veel coverbands, waaronder natuurlijk van de populaire Zweedse groep. Maar ABBA Mania wordt wereldwijd geroemd om de respectvolle en plezierige manier waarop zij je het ABBA tijdperk laten herbeleven. Ik had het voor niets minder dan dat naar Nederland gehaald." De organisator zegt daarmee geen woord te veel: In 2002 speelde ABBA Mania voor het eerst in het Strand theatre in het beroemde West End te Londen. Sindsdien speelt ABBA Mania voor uitverkochte zalen over de hele wereld en zijn de recensies vol lof.

Na een afwezigheid van 5 jaar keert de band eindelijk weer terug in Nederland. Vier avonden achter elkaar worden de theaters in Amersfoort, Enschede, Leiden en Arnhem omgetoverd tot ABBA walhalla. Op Facebook regent het al weken reacties van fans die destijds de show al bezochten en niet kunnen wachten om naar in oktober het theater te komen. "Ik had aan het eind van de avond pijn aan mijn voeten en was mijn stem kwijt, maar dit was zo leuk. Ik ben er sowieso weer bij!" schrijft Lizetta L. onder één van de berichten van de tour.

Of je nou een echte fan bent of niet, het is een feest van herkenning voor iedereen die genoot van de muziek van de jaren 70/80. Compleet met de lichtshow, kostuums en een echte live band heeft de productie alle ingrediënten voor een swingende avond uit.

Tourdata: 19, 20, 21 en 22 oktober in Amersfoort, Enschede, Leiden en Arnhem. Kaarten zijn nog verkrijgbaar via de Theaters of www.abbamaniatour.nl