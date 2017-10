Schlagerkoning Heino naar Nederland

De wereldberoemde Duitse schlagerzanger Heino is op 11 november voor het eerst in zeer lange tijd weer live te zien en te horen in Nederland. Samen met zijn eigen orkest treedt hij op tijdens de eerste editie van Wunderbar Das Bierfest in GelreDome te Arnhem.

"Hij stond vanaf het begin al op onze 'bucket list' van artiesten", stelt initiatiefnemer Ron van Zelst. "Maar wereldsterren zoals Heino laten zich nu eenmaal niet gemakkelijk strikken. We zijn er daarom geweldig trots op dat 't gelukt is."

Heino (78) werd beroemd met hits zoals 'Blau Blüht der Enzian', 'La Montanara' en 'Die Schwarze Barbara'. De geboren Düsseldorfer nam in zijn lange carrière meer dan duizend liedjes op en hij verkocht meer dan 50 miljoen platen. Samen met Udo Jürgens behoort Heino tot de bekendste Duitstalige zangers en zonder twijfel is Heino de absolute 'koning van de schlagerzangers'

Tijdens Wunderbar Das Bierfest, het grootste bierfeest van Nederland, kan men behalve van schlagerkoning Heino genieten van grote Nederlandse en Duitse artiesten zoals Jan Smit, Wolter Kroes, Ben Cramer en Dennie Christian.