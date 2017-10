Productiehuis De Nieuwe Oost officieel van start

De drie succesvolle productiehuizen Generale Oost (theater en dans, Arnhem), Wintertuin (literatuur, Nijmegen) en Productiehuis Oost-Nederland (popmuziek, Deventer) hebben hun krachten gebundeld in De Nieuwe Oost. Een onbegrensd productiehuis voor kunstenaars, zoals theatermakers, choreografen, schrijvers en muzikanten. De Nieuwe Oost heeft een enorm netwerk en de slagkracht om te doen waar het productiehuis voor staat: onderzoekende, onbegrensde kunstenaars de ruimte geven. Want zij zijn de smaakmakers van de toekomst.

Met kennis, expertise en netwerk begeleidt De Nieuwe Oost een nieuwe generatie makers. De Nieuwe Oost biedt een plek waar mag worden geëxperimenteerd en waar deze makers elkaar kunnen ontmoeten. Ze worden gecoacht bij de ontwikkeling van een zelfstandig beroepspraktijk. Niet gedacht vanuit de afzonderlijke disciplines, maar vanuit de ambitie om te creëren en de drang om te vernieuwen. De Nieuwe Oost denkt niet in hokjes.

Wat doet De Nieuwe Oost?

De bestaande festivals, producties en programma's – zoals Wintertuinfestival, Moving Futures, N.E.W. en Het Wilde Oosten – worden gecontinueerd. De Nieuwe Oost zorgt daarnaast voor vele nieuwe initiatieven. De makers van De Nieuwe Oost staan midden in de samenleving. Niet alleen zijn hun voorstellingen en concerten te zien op podia en festivals in binnen- en buitenland, ook geven ze workshops in asielzoekerscentra, verzorgingshuizen en op scholen. De Nieuwe Oost organiseert onder andere open repetities, debatten en makers-meetups en geeft boeken en cd's uit.

Nieuw, maar niet zonder geschiedenis

De drie productiehuizen werken al vele jaren samen. In 2011 werd deze samenwerking geïntensiveerd door de oprichting van stichting De Nieuwe Oost en werd er een gezamenlijke visie ontwikkeld op het begeleiden van talent in de kunsten. Nu is De Nieuwe Oost een van de drie productiehuizen die voor de periode 2017-2020 landelijk ondersteund wordt door de Basis Infrastructuur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. De andere twee productiehuizen zijn Frascati Amsterdam en Theater Rotterdam.

Makers van De Nieuwe Oost

In 2017 begeleidt De Nieuwe Oost vele makers in diverse stadia van hun ontwikkeling; van aanstormend talent tot professional. Zo helpen we choreograaf Jasper van Luijk bij het opzetten van zijn eigen gezelschap en begeleiden we muzikant Jan Terlouw Junior bij het uitbrengen van zijn debuutalbum en bijbehorende graphic novel. Schrijver Simone Atangana Bekono wordt gecoacht bij haar internationale onderzoek en het schrijven van haar eerste roman die verschijnt bij uitgeverij Lebowski. Tijdens de talentenkaravaan Het Wilde Oosten maak je kennis met de nieuwste generatie makers zoals danscollectief De Arnhemse Meisjes, schrijfster Helena Hoogenkamp en de eclectische band Mister Goose and the Swinehouse. Bekijk alle makers op www.denieuweoost.nl/makers.

De Nieuwe Oost wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW), de provincies Overijssel en Gelderland en de steden Nijmegen, Arnhem en Deventer.









• Foto artistieke leiding Maike Fleuren, Frank Tazelaar en Eve Hopkins (fotograaf: Menno van der Meulen).



• Campagnefoto's De Nieuwe Oost (fotograaf: Menno van der Meulen).