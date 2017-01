Kantoorgebouw van 38.500 m² in Arnhem verkocht

Arnhem Kantoorgebouw Ooyevaarsnest aan de Rijksweg-West 2 in Arnhem is verkocht aan Renschdael Groep en Dutch City Development. Het gebouw heeft een totale bruto vloeroppervlakte van circa 38.500 m² en circa 665 parkeerplaatsen, die gedeeltelijk in de parkeergarage onder het complex liggen.



Het gebouw uit 1997 ligt op een zichtlocatie aan de A325 en is de eye-catcher van Arnhem. Het Ooyevaarsnest is grotendeels langjarig verhuurd aan Delta Lloyd.



Renschdael Groep is een belegger in vastgoed en ook ontwikkelaar, met oog voor architectuur, cultuur en het 'welbevinden' van de mens. Dutch City Development is een landelijk opererende gebieds- en opstalontwikkelaar die voor eigen rekening en risico woningen, kantoren en mixed-use projecten realiseert.



De verkoper, een groep beleggers onder leiding van The First Sponsor Group Limited uit Singapore, heeft het object eind 2015 in een kantorenbeleggingsportefeuille gekocht van Delta Lloyd.



De verkoper werd bij deze transactie begeleid door CBRE en Cushman & Wakefield, waar DTZ Zadelhoff sinds 15 november jl. onderdeel van is.