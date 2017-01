   Stichting Eusebius Arnhem benoemt Petra van Stijn tot directeur

Arnhem - Ondernemer Petra van Stijn (53) uit Arnhem is door het bestuur van de Stichting Eusebius Arnhem per 1 januari 2017 benoemd tot directeur van de stichting. Zij zal de functie gemiddeld twee dagen per week vervullen. Haar opdracht is de exploitatie van de stichting te optimaliseren en het werven van sponsors voor het afronden van de restauratie van het monumentale gebouw.

Eind 2016 hebben de Rijksoverheid, de Gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland voldoende subsidiebedragen toegezegd, om de restauratie van de toren in 2019 te kunnen afronden. Het is de bedoeling dat in 2020 ook het schip helemaal is gerestaureerd. Daarvoor is nog 2 miljoen aan sponsorgeld nodig.

Naast de restauratie, vraagt de exploitatie van De Eusebius een verdere professionalisering. De Gemeente Arnhem heeft gevraagd, om naar een sluitende exploitatie te streven, over een aantal jaren. Van Stijn kan die professionalisering brengen.

Petra van Stijn: "Het is de bedoeling De Eusebius met respect en waardigheid te gebruiken voor evenementen die bij dit grootste monument van Arnhem passen. En als een gebouw waar alle Arnhemmers terecht kunnen voor feesten, congressen, bedrijfspresentaties en beurzen, maar ook om te trouwen en te rouwen."

Er valt volgens de nieuwe directeur genoeg 'te ontdekken' in De Eusebius. Van de fraaie restauraties van het interieur van de kerk tot de grafkelders. "Bedrijven kunnen hier personeelsfeesten geven vanaf vijftien mensen in een kleine ruimte tot feesten met ruim duizend bezoekers in één van de historisch meest bijzondere locaties van Arnhem."