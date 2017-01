Slim Opgewekt meest opvallend tijdens pitchronde Young Startup Award

Arnhem - Twaalf jonge startups pitchten hun businessplan tijdens het congres 'Nederland Valoriseert!' om zo kans te maken op de landelijke titel van de Young Startup Award. De kandidaten mochten uitsluitend één fysiek object gebruiken om hun verhaal te pitchen. Het Arnhemse Slim Opgewekt speelde hier het meest creatief op in en nam een enorme kubus met licht- en geluidseffecten mee het podium op.



Slim Opgewekt zet zich in voor duurzame impact in Nederland

De oprichters van Slim Opgewekt merkten dat ondanks de vele adviezen over duurzaamheid, Nederland bij de minst duurzame landen van de EU bleef horen. De hoogste tijd voor actie dus. In 2012 startte het bedrijf met als doel basisscholen in Nederland te verduurzamen met zonnestroom en ledverlichting en gelijktijdig leerlingen bewust te maken van duurzaamheid. Voor dit laatste ontwikkelde het bedrijf onder meer Energiefeesten met diverse spellen en een kindvriendelijk, beeldend monitoringsscherm. Dit scherm is medegefinancierd met de 'Gelderland Valoriseert'-prijs die Slim Opgewekt eerder won.



Op een dolfijn naar school

Mede-oprichtster Hilde van Dijk nam gisteravond in haar 3 minuten pitch het publiek aan de hand van een grote houten kubus mee in de ontwikkeling van de organisatie. Zo vertelde ze tijdens de pitch over Tim, een 7-jarige scholier die voor het Energiefeest een tekening van de toekomst had gemaakt. Hij had zichzelf op een dolfijn getekend, waarop Tim uitlegde: 'Over 15 jaar staat de wereld onder water en kan ik op een dolfijn naar school'.

Wat startte met 4 oprichters is 5 jaar later uitgegroeid naar een team van ruim 30 medewerkers met diverse achtergronden en specialisaties. Door de unieke combinatie van technische verduurzaming, bewustwording en financieel advies verduurzaamde Slim Opgewekt al 65 scholen en staan er voor 2017 nog heel wat scholen op de planning.



Hoofdprijs Young Startup Award

De jury van de Young Startup Award beoordeelde de finalisten op basis van technologische vernieuwing, de oplossing, de schaalbaarheid naar de markt, de kwaliteit van het team en het bewezen succes. Uiteindelijk scoorde Lumicks van Olivier Heyning het hoogst en won hierdoor de Young Startup Award met de hoofdprijs van € 5000,-. Lumicks ontwikkelt apparaten waarmee biologen en biomedische wetenschappers biomoleculen kunnen bekijken en manipuleren. Hierdoor neemt kennis van DNA en eiwitten enorm toe en kan beter inzicht verkregen worden in hoe ziekten zich ontwikkelen en voorkomen kunnen worden.

Congres 'Nederland Valoriseert!'

De Young Startup Award was dit jaar onderdeel van 'Nederland Valoriseert', een congres waarbij politici, investeerders, bedrijven, startups professionals uit de sector het valorisatieprogramma werd besproken. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt in het valorisatieprogramma twaalf consortia bij het vormgeven van hun activiteiten op het gebied van ondernemerschapsonderwijs en kennisvalorisatie. Tijdens het congres werd door onder andere minister Henk Kamp, staatssecretaris Sander Dekker en prins Constantijn van Oranje teruggeblikt op de resultaten en vooruitgekeken naar nieuwe initiatieven.