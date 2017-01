Energiebedrijf laat Arnhemmers kennismaken met gasloos koken

Arnhem - Door de uitbreiding van het warmtenet koken steeds meer bewoners van Arnhem elektrisch. Met de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum in Schuytgraaf krijgt die uitbreiding opnieuw een impuls, want onder meer het winkelcentrum zal worden aangesloten op stadswarmte. De Nuon Cook Truck bezoekt donderdag 26 januari Arnhem Schuytgraaf om omwonenden alles te vertellen over het koken én de warmte van de toekomst.

Al sinds de jaren vijftig heeft iedere Nederlander een wettelijk recht op een aardgasaansluiting in huis. Maar niet lang meer. Het recht op een aardgasaansluiting verandert in 'recht op warmte'. In de praktijk is dat vaak stadswarmte. Steeds meer huizen in Arnhem maken voor verwarming en warm water gebruik van stadsverwarming. Daarmee is de warmte in huis milieuvriendelijk, betrouwbaar en veilig.

Het koken zonder gas – op een elektrische kookplaat – is soms wel even wennen. Daarom is er de Nuon Cook Truck! Onder het motto 'Proef de warmte' rijdt de food truck deze winter door Nederland met tips voor elektrisch koken en energiebesparing.

De Nuon Cook Truck in Arnhem

Op 26 januari tussen 12:00 uur en 16:00 uur is de Nuon Cook Truck te vinden aan het Pallas Atheneplein, bij multifunctioneel centrum Omnibus. Omwonenden komen er alles te weten over elektrisch koken, stadsverwarming en energiebesparing. En natuurlijk zijn er hartverwarmende hapjes te proeven, die ter plekke zijn bereid op de elektrische kookplaat. De bezoekers krijgen daarmee een voorproefje van wat hen in de eigen woning te wachten staat. Want het warmtenet zal zich blijven uitbreiden!

Energieagenda

Het bezoek van de Nuon Cook Truck aan Arnhem is onderdeel van een winterse tour waarmee het energiebedrijf duurzame warmte in de schijnwerpers zet. In de Energieagenda heeft het kabinet aangekondigd dat in 2050 alle gasleidingen zijn verdwenen uit Nederlandse straten. Voor de verwarming en het warme water in onze huizen gebruiken we dan op veel plekken warmtenetten, die warmte uit afvalverwerking, energieopwekking of uit andere, duurzame, bronnen vervoeren naar woonwijken.

Met het gebruik van de warmtenetten halveert - gemiddeld genomen - de CO2-uitstoot door verwarming in onze steden, wat goed is voor het milieu en klimaat. In Arnhem is de CO2-reductie door stadswarmte zelfs 69 procent. In zeven regio's in Nederland, waaronder Arnhem-Nijmegen, beheert Nuon dit soort warmtenetten.

De gasloze keuken van de toekomst

Uit recent onderzoek van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlanders (64,7 procent) positief staat tegenover een toekomst zonder aardgas. Het kleine percentage (8,7 procent) dat er negatief over denkt, is vooral huiverig voor elektrisch koken. De tour van de Nuon Cook Truck is een van de manieren waarop Nuon de overgang naar een gasloze keuken ondersteunt.