Arnhem bouwt 77 energieneutrale woningen in ecowijk De Kiem

Arnhem - Eind januari worden de projectovereenkomsten ondertekend voor 77 energieneutrale woningen in de nieuwe ecowijk De Kiem in het Arnhemse Schuytgraaf. In slechts 3 maanden tijd hebben 10 bouwteams op initiatief van vereniging DNA in de Bouw levensvatbare duurzame woningen ontworpen waarvoor al tientallen gegadigden zijn. Zes van de tien woningtypes worden in 2018 gebouwd. De in totaal 77 woningen zijn 27 meer dan de aanvankelijk 50 geplande. De Kiem betekent een flinke impuls voor energieneutraal wonen in Arnhem.

Zes van de tien bouwteams gaan hun woningen realiseren: TinyFlex, De Ideale Woning, Flexus, E+ Wonen, Bo Gro en het Rode Trap Huis.

De afgelopen maanden hebben voor ecowijk De Kiem in het teken gestaan van de benodigde financiële dekking. In slechts 3 maanden tijd hebben zes bouwteams hun woningen financieel en duurzaam levensvatbaar gemaakt. Dit is een bijzondere prestatie gezien de korte ontwikkelingstijd vanaf de start van het project in juli.

Vier teams bouwen nog niet: Puur Natuur, I-Cocon, De Vier Jaargetijden en Altijd Lente. Het is nog niet bekend of deze woningen in een latere fase alsnog gebouwd worden.

Stedenbouwkundig plan ingediend

In ecowijk De Kiem praat de bewoner mee over zijn woning én over de wijk. Een eerste workshop om de stedenbouwkundige aanzet van de gemeente Arnhem te concretiseren, vond eind vorig jaar plaats tijdens een informatieavond. De deelnemers hebben er belangrijke ecologische uitgangspunten bepaald. Inmiddels is een concept stedenbouwkundig plan aan de gemeente voorgelegd door het projectteam van De Kiem. Naar verwachting is er begin februari duidelijkheid over de indeling van de wijk.

Bewonersvereniging al aan de slag

De bewonersvereniging van ecowijk De Kiem is reeds informeel actief. In het bestuur zitten toekomstige bewoners die al geruime tijd sterk betrokken zijn bij de ontwikkeling van de wijk. Doel van de vereniging is onder meer om de maximale ecologische ambitie van de wijk te realiseren. Binnenkort worden de statuten bij de notaris vastgelegd en dan kunnen geïnteresseerden lid worden.

Collectieve aanpak gespecialiseerde bouwpartijen

Ecowijk De Kiem maakt deel uit van de in Schuytgraaf gelegen Locatie 3.0, eerder Veld 3 genoemd. De buurt wordt ontwikkeld door kleine bouwpartijen die in teamverband collectief samenwerken. Elke groep bestaat uit gespecialiseerde, vaak regionaal werkende bedrijven die duurzaam bouwen. Binnen ieder team is tenminste een daarvan lid van vereniging De Nieuwe Aanpak (DNA) in de Bouw. DNA in de Bouw wil duurzaam, gezond en energie-efficiënt (ver)bouwen versnellen en werkte eerder met de gemeente Arnhem samen in een EU-project, om energieneutraal bouwen in de regio te stimuleren. Met projecten en kennisontwikkkeling wakkert DNA innovatie in de bouw- en installatiesector aan.