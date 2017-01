Bodywear Superstore Ondernemer van het Jaar 2016 in Westervoort

Westervoort - Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsparty van Ondernemend Westervoort die donderdag 12 januari jl. in Zalencentrum Wieleman in Westervoort gehouden is. De jury heeft de Westervoortse ondernemer Hendrik Versteeg, directeur van Bodywear Supterstore gekozen als Ondernemer van het Jaar. Bodywear Superstore heeft een webshop en een vestiging in Duiven, echter de eigenaar is Westervoorter in hart en nieren heeft al jaren een groothandel op 't Ambacht in Westervoort

De nieuwjaarsparty stond volledig in het teken van de spannende uitreiking van de ondernemersprijs. Drie door collega-ondernemers genomineerde bedrijven, maakten kans op de titel Ondernemer van het Jaar 2016: Bodywear Superstore, Pennekamp Fietsen en Wibegro Keukens & Badkamers. De ondernemers die kans maakte op de Aanmoedigingsprijs 2016 waren Hair by Leo, Studio Moojer en Huis ter West.



Deze bedrijven werden bezocht door een deskundige jury, bestaande uit Dirk van der Mark, Johan Paape en de winnaar van afgelopen jaar Eddy Visser van Visser Spiegels & Glas. Zij toetsten de bedrijven op ambitie, groei, personeelsbeleid en hun betekenis voor Westervoort.



De jury sprak haar waardering uit voor Bodywear Superstore omdat Hendrik een duidelijke visie op ondernemen heeft en een koopman in hart en nieren is. Bodywear Superstore is gestart om de dochters een ondernemerstoekomst te bieden en onder gaat een bestendige groei waardoor de onderneming meer werkgelegenheid creëert. Tevens een bedrijf dat duidelijk betrokken is bij de Westervoortse samenleving: via sponsoring, actieve lidmaatschappen van organisaties en het financieren van vrijwilligersprojecten.

De Aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar Jeroen Wielheesen van Studio Moojer. Een jong innoverend, creatief bedrijf met ambitie. Jeroen maakt statische informatie begrijpelijk, dynamisch en visueel aantrekkelijk door animatie's of films te produceren.



Jeroen Wielheesen van Studio Moojer kreeg de trofee van de Aanmoedigingsprijs overhandigd door voorzitter van Ondernemend Westervoort Diana van Kesteren en winnaar van vorig jaar Eddy Visser van Visser Spiegels & Glas. Hendrik Versteeg van Bodywear Superstore kreeg de trofee overhandigd door voorzitter Diana van Kesteren en hoofdsponsor Cris van Arkelen van Rabobank Arnhem en Omstreken.